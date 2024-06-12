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隔壁情侶「每天凌晨都愛愛」　洗手台噁黏稠！他連假回家崩潰了

▲▼租屋,雅房,套房,房門（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO意外得知，住的房間竟是隔壁情侶的砲房。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大學生合租雖然便宜，但可能會遇到各種奇葩情節！一名苦主哀喊，日前搬進學長合租的老透天，4樓只有他跟一對情侶，沒想到對方2人每天凌晨會開戰，甚至把套套丟在洗手台，黏稠體液還流出來。而這次放完端午連假，原PO發現房間很亂，而真相大崩潰，原來這房間是情侶以前的砲房。

一名男網友在Dcard表示，讀大二的他不想再住學校宿舍，恰巧系隊學長合租的透天有一間空房，沒想太多之下，原PO就入住4樓的雅房，一個月3000元不含水電，也算相當划算。

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無奈搬到新地方有一好沒兩好，原PO眼神死直呼，「隔壁住一對情侶檔，然後他們非常喜歡打砲，每天凌晨2-3點準時開始」，入住4個月幾乎準時開戰，「剛開始還會被淫叫聲吵醒，都要戴著耳機開降噪睡，到現在已經麻木了！」

由於浴室是共用的，原PO說，這對情侶檔也喜歡在浴室做運動，甚至把子孫留在現場，「好幾次起床刷牙，都看到用過的套套在洗手台上，精液從套套流到洗手台裡...整個廁所都X味」，原PO每次只能認命打掃。

上述的舉止，原PO都還能睜一隻眼閉一隻眼，最扯的來了，這次端午連假回來，他發現房間很亂且東西被動過，但問了大家卻沒人承認。

後來，一位學長忍不住向原PO偷偷透露，「你那間房間...之前是情侶檔的砲房！」一番話讓原PO晴天霹靂，忽然不敢回房睡了，「恩...今晚睡客廳好了」，同時也不禁喊話「打砲拜託回自己房間。」

底下網友紛紛尷尬笑虧，「客廳他們也打過砲唷」、「怎麼有你房間的鑰匙」、「沒有公德心又不衛生！好扯」、「加個錢搬走，哪有人套套不自己收拾，太噁爛了」、「要嘛自己出去租單人，合租本來就毛事一堆啊」、「也太容易妥協了吧？下次他們打砲就拿大聲公播放讓社區都聽得到」。原PO也解釋，平時學長會來聊天或借東西，因此沒有養成上鎖的習慣。

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