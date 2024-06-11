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分手只是氣話！3星座談戀愛「常分分合合」　真的不愛了跡象曝

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有些星座說分手只是氣話，希望能獲得另一半的關注。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

情人總分分合合，小倆口難免起紛爭，日子久了有些人心碎說掰掰，也有人說分手，但心裡「不是真的想分」只是在嘔氣，希望另一半能哄哄他/她或做出些改變。占星YouTube安德魯的賤聲房點名「3大星座」在感情中因此容易分分合合，上榜的有水瓶座、牡羊座及雙魚座。他提醒，除了參考太陽星座外，也要把月亮、金星參考進去。

談戀愛最容易分分合合「3大星座」：

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1.水瓶座

在感情中話總是說不清楚的水瓶座，另一半聽到被分手，總覺得莫名其妙，明明前一晚還處得好好的甜蜜又恩愛，怎料隔天就說要分手。水瓶座小劇場很多，又很在意感覺，有時只是感覺不對了、情緒不好了、覺得自己受委屈了，也不見得會和你討論，而是像獨行俠般，把不愉快的情緒自己消化。

水瓶座表面看起來沒心沒肺，表現出大剌剌不在乎，其實心思非常細膩且敏感。你時常不知道自己說錯什麼、做錯什麼而讓他/她不舒服，就看水瓶座自己有沒有辦法把這壞情緒消化掉了。水瓶座會提分手，大多是經過時間累積，兩人一直磨合不了，讓他/她感到心很累，不會因為1、2次的爭吵就直接放棄感情。

要區分水瓶座當下是賭氣說分手，還是真心想分開，可觀察他/她是否有很明顯的疏離感，刻意保持距離甚至直接消失，讓你聯絡不到他/她；如果是嘔氣說分手，水瓶座會再給你機會，或許也還期待著你的改變，千萬別一口接受他/她說分手。只要get到水瓶座在意的點，並順著毛摸，他/她心中的結很快就能解開。

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲火象星座一旦不愛了，分手會說得異常冷靜。（示意圖／網友茉莉提供）

2.牡羊座

有時情緒一來，或你說了哪句話、做了哪件事讓牡羊座不開心，他/她很容易脫口說出「不要在一起了」、「不然分手好了」，這大多是氣話。容易在情緒來時講話變得又快又直的牡羊座，很討厭感情中的爭吵與衝突，在愛情中他/她渴望的是愛得很用力，而不是吵得很用力。

牡羊座氣頭上說出口的分手絕對不是真的想分開，只是當下氣不過，等到情緒發洩完後，才驚覺自己「為什麼要那麼生氣」而想裝沒事。只要他/她還願意跟你吵、跟你鬧，那都只是小事，感情中分分合合的吵鬧是牡羊座的常態；一旦發現他/她變得冷靜、不帶任何情緒，理智地說要分開，才是你需要擔心的，代表牡羊座吃了秤砣鐵了心，已經把最壞打算都想清楚。

3.雙魚座

對愛情存在幻想的雙魚座，很怕談有壓力的戀愛，很多雙魚座在感情中帶有自卑特質，若你跟他/她老是大小爭執不斷，他/她就會覺得一定是自己不夠好、配不上你，這時雙魚座就會退縮，受不了吵架所帶來的壓力。雙魚座是個需要被寵的星座，當爭執過多，就會賭氣說分手，而此舉只是想要停止這場戰爭，或希望你能多懂他/她一點。

很多雙魚座一說出分手就會開始後悔，平常吵吵鬧鬧只是在鬧脾氣，只要你說些甜言蜜語，讓他/她知道你的在乎就夠了。但在感情中的忍耐度、遷就度也是有限度的，當他/她覺得你已經不愛了、也不會再寵他/她了，就不會再為愛犧牲遷就，這時說出的分手絕對是經過再三考慮，不是吵架時說的氣話了。

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