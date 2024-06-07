小情侶衝畢典卻進開刀房！雙載趕路撞車...18歲女手骨折男4肢全斷

記者楊永盛／苗栗報導

新竹一對楊姓年輕情侶，為了慶祝女友高中畢業，遠從新竹騎機車到台中賞夜景，今（7）日上午為趕回新竹讓女友出席畢業典禮，不慎在苑裡鎮跟轎車碰撞，情侶彈飛重摔，楊男四肢骨折、楊女右手骨折，2人都被家屬轉院回新竹開刀治療，楊女更無法參加畢典。警方呼籲，駕車行經路口應減速慢行，避免發生憾事。

通霄警分局表示，今天上午7時26分接獲報案，在苑裡鎮介壽路與介壽路路口發生交通事故，警方和救護車抵達時，機車楊姓騎士（20歲）和乘客楊姓女友（18歲）倒地不起，安全帽更噴飛數十公尺，轎車李姓駕駛擦挫傷，3人都送往苑裡李綜合醫院急救。

▲小情侶自台中要衝回新竹參加女友畢典，結果發生車輛雙雙進入開刀房。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，機車女乘客（楊女、18歲）意識對聲音有反應，但後腦勺撕裂傷、右手骨折，機車楊姓男騎士（20歲）下巴撕裂傷，手腳四肢骨折，但意識清楚。情侶經過初步包紮後，家屬中午前已將2人轉院回新竹，接受進一步開刀治療，目前傷勢穩定。

警方說，從監視器畫面發現，轎車在路口慢速左轉，車身已進入對向車道路口時，楊男的機車疾速撞上去，造成情侶騰空噴飛數米遠，由於機車正面撞上轎車，造成機車車頭全毀，楊男就像猛力撞上一面牆，四肢骨折瞬間，轎車的車門也嚴重凹陷，至於詳細肇事責任有待警方進一步調查釐清。