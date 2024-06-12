嘉義民雄馬拉松「跑鬼屋+鳳梨田+鵝肉街」　冠軍送飯店住宿券

▲第一屆民雄打貓馬拉松，由鄉長林于玲（圖中）及協辦廠商公布第一名將獲得獎金一萬元及高級飯店住宿券。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由民雄鄉公所攜手嘉義市諸羅山長跑協會舉辦的第一屆民雄打貓馬拉松，將於12月22日盛大舉行，12日上午於民雄鄉公所進行活動前宣傳記者會，開箱各賽事路線、參賽獎項及豐富的補給物資。

▲民雄第一次辦馬拉松號召當地公司行號響應 。（圖／記者翁伊森攝）

記者會一開始由中正大學競技啦啦隊帶來青春活力的開場表演，主辦單位也針對賽事作詳細說明並邀集在地40家熱情贊助企業來共襄盛舉及簽署合作意向書。

▲民雄首屆馬拉松大秀補給品 。（圖／記者翁伊森攝）

賽事將分為全馬43K、超半馬23K，一般組11K及休閒組6K，將跑過民雄知名景點民雄鬼屋、伯朗大道及鳳梨園田園賽道風光外，還規劃16處企業認養的補給站，不僅有知名的鵝肉一條街鵝肉、嘉義酒廠現煮自產泡麵、大成炸雞塊、羅記民雄肉包5000份、旺萊山鳳梨酥、阿美鳳梨汁、穀盛公司果醋飲、臺灣酵素村酵素飲無限暢飲、民雄鄉農會供應在地美食及農特產品等，全馬組(43K)男總一、女總一將有機會獲得阿里山英迪格酒店住宿券。

會埸還精心安排市集有美食、文創、農特產品等，提供跑者完善的補給並刺激消費活絡經濟，民雄鄉民報名並完賽者再加碼憑證兌換200元消費券，13日10時起開放網路報名，鄉長林于玲盛情邀請民眾踴躍參加，為民雄第一屆的運動大盛事加油。