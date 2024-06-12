鹿耳門天后宮「被擅自合婚」喊告！律師驚回30字：打錯字了吧

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒、廟方不滿。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

台南玉旨武玄壇鬧出「關公娶聖母」合婚風波，事後北汕尾鹿耳門天后宮發聲明，要求廟方道歉，並稱已委由法律顧問蒐集相關證據，將採取法律行動。然而，巴毛律師（陳宇安）看完聲明卻一頭霧水，直言「等一下這到底要告什麼啊？」

臉書粉專「巴毛律師混酥團」昨日發文，轉貼鹿耳門天后宮的聲明，上面提到「玄武壇私自進行合婚會香活動，已嚴重侵害本宮聲譽，除了已向廟方嚴正抗議，也委由法律顧問蒐集相關證據採取法律行動。」

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不過，巴毛律師卻不解直言，「等一下這到底要告什麼啊？打錯字了吧？是法事行動不是法律行動吧？」

▲律師對此評論。（圖／翻攝自臉書／巴毛律師混酥團）

對此，網友們紛紛回應，「嚇嚇他們，以後別隨便侵門踏戶，我覺得不錯」、「我一直想看律師覺得可以告什麼，結果律師好像也很無言」、「發個律師函就有威嚇作用」、「是不是要告到玉皇那」、「有登記法人，那應該是妨礙名譽吧？不過怎麼賠償就再說」。

另外，鹿耳門天后宮總幹事林玉山指出，這起合婚風波嚴重傷害鹿耳門天后宮廟方形象，對方當日雖有口頭道歉，但主事者態度嬉皮笑臉，根本沒有誠意，「事件發生後截至目前，台南玉旨武玄壇並未有人出面與鹿耳門天后宮廟方聯絡，也沒有道歉。」

▼武玄壇總幹事（粉色上衣）上門迎娶時，遭天后宮廟方阻擋。（圖／記者翁伊森攝）