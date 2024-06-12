陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

▲海巡署長張忠龍說明案情。（圖／記者張君豪攝）



記者張君豪／台北報導

行政院長卓榮泰12日上午到海巡署視察高檢署率六大機關執行第十波安居緝毒專案成果，針對日前有大陸解放軍背景偷渡客駕艇闖入淡水河水域，卓榮泰慰勉海巡署人員「我知道你們辛苦，知道所有維護國家安全大門的，所有的國安團隊跟執法人員都很辛苦」，「我們的辛苦，要得到更多人民的信賴，淡水被漁船入侵事件，政府有責任減少人民的憂心，政府也有責任為維護國家安全，做更多必要的工作。」

卓榮泰表示：「海巡弟兄姐妹們的辛苦，希望你們不驚不餒，再接再厲之外，這件事情（偷渡客）也要向社會做明確的交代說明，責任要清楚，處事要明快，但是政府後續也要檢討各種必須加強，設備人員所有的防範的措施，我們一定逐步的改善」；他強調，「保衛國家安全，保護人民的生命自由財產，是政府存在的目的，政府要做好所有的準備。」

海巡署長張忠龍會後針對日前大陸偷渡客闖入淡水河域、媒體報導有「陸客登岸才被發現」、「擦撞渡輪業者才報案」、「淡水河兩岸守望哨主動監控發現」等三個版本，張忠龍強調「真相只有一個」。





▲行政院發言人陳世凱說明政院力挺海巡人員執法立場。（圖／記者張君豪攝）

張忠龍說明，「八里安檢所有派遣人員全程監控，但因同仁誤判，把鴻津船當成一般在淡水河內河到航行的海釣船釣漁船，誤判直接航行目的為泊靠、沒有通報團隊進行最後確認，這是我們應該檢討的」，坦承「沒有做好縱向、橫向通報」。

張忠龍表示，「鴻津船與順豐122號客輪發生擦撞、客輪船長打118報案，是在10點54分時候，但我們依照雷達監控，一般我們人會隨船監控，然後登船安檢，這是我們安檢程序、也是正常合法進來的程序」，他強調阮男駕艇闖淡水河的全程，均遭海巡岸上監控。

至於有媒體報導：阮男自稱駕船進入漁人碼頭後曾上岸並自行打海巡署報案電話反映撞船情事，張忠龍說，「至於犯嫌講法，要相信犯嫌說法呢、還是司法、海巡調查結果？我想大家都很清楚。」