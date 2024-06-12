員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

▲男子自認任職表現良好，不能理解公司為何要解雇他。（示意圖／CFP，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名39歲男子因表現不佳遭公司開除，為此感到不滿，氣得入侵前公司電腦系統刪除180台虛擬伺服器，造成公司損失大約91.8萬新幣（約新台幣2195萬元）。當地法院10日判處他2年8個月有期徒刑。

亞洲新聞台、8視界新聞網報導，39歲男子納賈拉久（Kandula Nagaraju）在資訊科技服務公司恩士迅（NCS）任職期間，自認工作表現佳，對於公司決定把他解雇的行為感到困惑且不滿。失業之後，他便返回印度。

納賈拉久於2023年1月6日至17日總計6次使用筆電登入恩士迅電腦系統，皆未經授權。同年2月，他在找到新工作重返新加坡之後，與前同事合租房間，並使用此人的Wi-Fi登入恩士迅系統，最終在3月18日至19日刪除180台虛擬伺服器。隔日，恩士迅發現系統無法登入，即便進行故障排除也未見成效，這才發現伺服器被刪除。

恩士迅啟動內部調查，警方2023年4月11日接獲報案，取得恩士迅提供的多個IP地址，隨後警方查獲納賈拉久的筆電，找到相關證據。

納賈拉久的行為造成恩士迅損失91萬7832新幣（約新台幣2195萬元），非法獲取電腦資料罪名成立，遭判處入獄2年8個月。