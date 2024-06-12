　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

▲▼ 工程師,電腦,工作。（圖／CFP）

▲男子自認任職表現良好，不能理解公司為何要解雇他。（示意圖／CFP，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名39歲男子因表現不佳遭公司開除，為此感到不滿，氣得入侵前公司電腦系統刪除180台虛擬伺服器，造成公司損失大約91.8萬新幣（約新台幣2195萬元）。當地法院10日判處他2年8個月有期徒刑。

亞洲新聞台、8視界新聞網報導，39歲男子納賈拉久（Kandula Nagaraju）在資訊科技服務公司恩士迅（NCS）任職期間，自認工作表現佳，對於公司決定把他解雇的行為感到困惑且不滿。失業之後，他便返回印度。

納賈拉久於2023年1月6日至17日總計6次使用筆電登入恩士迅電腦系統，皆未經授權。同年2月，他在找到新工作重返新加坡之後，與前同事合租房間，並使用此人的Wi-Fi登入恩士迅系統，最終在3月18日至19日刪除180台虛擬伺服器。隔日，恩士迅發現系統無法登入，即便進行故障排除也未見成效，這才發現伺服器被刪除。

恩士迅啟動內部調查，警方2023年4月11日接獲報案，取得恩士迅提供的多個IP地址，隨後警方查獲納賈拉久的筆電，找到相關證據。

納賈拉久的行為造成恩士迅損失91萬7832新幣（約新台幣2195萬元），非法獲取電腦資料罪名成立，遭判處入獄2年8個月。

ET快訊
台中爺載孫上課遭輾斃　兒悲痛：爸爸從小1載到小5
女YTR傷勢曝！　車衣、內衣都扯破
葉啟田神隱遭傳失智…江志豐揭真實近況
「叫恁總誒出來打」　王建民、洪總上場打擊！
快訊／以色列警報大響　遭160枚火箭猛轟
快訊／房縫流出血水！　母驚見兒子陳屍透天3樓
快訊／中職明星賽　參賽名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

放棄醫學位！27歲女「轉行當電工」爆紅　靠貼文一年狂賺600多萬

金融時報：歐盟7月起對中國電動汽車課徵「25%額外關稅」

南韓選手急表態！披五星旗高喊「我是中國人」：中國國歌令我自豪

真主黨報復！以色列警報大響遭160枚火箭猛轟　鐵穹緊急攔截

辦公桌水壺有怪味！　竟是男同事「拿它自慰」還射精在裡面

泰國路邊乞討「月收入飆近10萬」　官員急籲：別再給錢了

快訊／25歲台灣男子金邊墜樓亡　柬埔寨警方調查中

黃仁勳訪日必吃！東京拉麵店爆紅　店長曝他「最愛這1款」

員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

放棄醫學位！27歲女「轉行當電工」爆紅　靠貼文一年狂賺600多萬

金融時報：歐盟7月起對中國電動汽車課徵「25%額外關稅」

南韓選手急表態！披五星旗高喊「我是中國人」：中國國歌令我自豪

真主黨報復！以色列警報大響遭160枚火箭猛轟　鐵穹緊急攔截

辦公桌水壺有怪味！　竟是男同事「拿它自慰」還射精在裡面

泰國路邊乞討「月收入飆近10萬」　官員急籲：別再給錢了

快訊／25歲台灣男子金邊墜樓亡　柬埔寨警方調查中

黃仁勳訪日必吃！東京拉麵店爆紅　店長曝他「最愛這1款」

員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

百貨拚場618！新光三越滿5千送5千　微風精品包41折

以色列開火反擊黎巴嫩真主黨　炸成火球7秒畫面曝光

找解方鬆綁大巨蛋！北市議會今朝野協商　李四川、林奕華列席

老公寓維修費「他獨扛數10萬」　住戶集體裝傻！律師認了：最大輸家

試開箱／沙灘璀璨的珍珠母貝！日系彩妝丁香紫大趨勢　一抹秒現肌膚幼嫩感

快訊／日本職籃旅外前最大禮　阿巴西奪T1職籃年度MVP二連霸

嘉義民雄馬拉松「跑鬼屋+鳳梨田+鵝肉街」　冠軍送飯店住宿券

唐治平拒認母屍！鄭弘儀提「關鍵疑點」：會不會大家誤會他

費城人主戰捕手瑞爾穆托將進行手術！　缺席一個月左右

交易大限前要補游擊？　美媒傳道奇看上2大游擊

花2年自製直升機試飛！　印度24歲青年慘遭爆頭亡

國際熱門新聞

今年最大震！南韓規模4.8地震　大樓搖晃

「掀衣甩奶3秒」正妹球迷現身了！　回應成人平台300萬現金邀約

快訊／烏克蘭全境「空襲警報」狂響

女學生慘遭2女「從大橋推落溪谷」　警逮人

以色列北部警報大響　遭160枚火箭彈猛轟

25歲台灣男子金邊墜樓亡

即／拜登次子被判「3項罪名成立」

腹痛被醫判「便秘」　女童回家亡

基輔傳出多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

失業尪竟靠「賣妻肉照」變有錢！　人妻崩潰求助

哈瑪斯提出停火新時間表　以色列：形同拒絕

曼谷洽圖洽市集大火！上千頭動物「活活烤死」

男友拒做愛　她一查「GG竟是假的」

更多熱門

相關新聞

機艙慘變「38度桑拿室」　乘客困3小時熱昏

機艙慘變「38度桑拿室」　乘客困3小時熱昏

卡達航空(Qatar Airways)一架預計飛往杜哈(Doha)的航班，起飛前因為發生故障滯留在希臘雅典機場，機上乘客抱怨受困在沒有空調、溫度高達38度的機艙內長達3小時，乘客們被迫脫掉衣服，甚至熱到昏倒的畫面在網路上流傳。

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

面試完秒被錄取是屎缺？過來人：面試多問1題防雷

邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

邱丹酒駕毀生涯　古久保：影響家人

邱丹酒駕毀生涯　古久保：影響家人

警察妻為4000元怒炸　上銬後潑汽油燒死丈夫

警察妻為4000元怒炸　上銬後潑汽油燒死丈夫

關鍵字：

工作開除伺服器東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面