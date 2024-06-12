快訊／台北橋驚傳男子墜落　警消打撈上岸搶救中

北市大同區淡水河堤邊，6日清晨6時許有民眾在晨運，卻發現河面上有一具遺體載浮載沉，立刻通知警消到場處理，警消靠近一看確認為1具男性遺體，並且頭部有膠帶纏繞的痕跡，警方目前發現男子身著黑色T恤、長褲，目前將了解是否有其他外傷以及明顯特徵。