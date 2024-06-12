快訊／台北橋驚傳男子墜落　警消打撈上岸搶救中

記者戴上容、陳以昇／新北報導
新北市三重區一名54歲莊姓男子，12日上午10時許獨自走上台北橋，不久後墜下，警消獲報到場發現現場遺留物是莊男所有，立即通知消防人員進行打撈，11時20分許將人打撈上岸，目前正急救中，全案經鑑識人員勘察採證，現場初步排除外力介入。【12:05更新，莊男經搶救傷重不治。】
▲▼ 男子從台北橋墜下緊急送醫 。（圖／記者黃彥傑攝）
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
記者戴上容、陳以昇／新北報導
新北市三重區一名54歲莊姓男子，12日上午10時許獨自走上台北橋，不久後墜下，警消獲報到場發現現場遺留物是莊男所有，立即通知消防人員進行打撈，11時20分許將人打撈上岸，目前正急救中，全案經鑑識人員勘察採證，現場初步排除外力介入。【12:05更新，莊男經搶救傷重不治。】
▲▼ 男子從台北橋墜下緊急送醫 。（圖／記者黃彥傑攝）
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