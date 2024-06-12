睡著坐過站「搭另班車折返」拒補票！女乘客盧40分鐘　副站長出手

▲台鐵潮州站邱副站長經常拍下違規乘客，引發爭議 。（圖／翻攝自YouTube／Dukoff血汗臺鐵）



記者施怡妏／綜合報導

台鐵潮州站的邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道作為案例，最近一則影片，女乘客從高雄搭到屏東，因為睡著坐過站搭到潮州，副站長要求補票51元，女乘客則認為搭另一班列車折返就好，雙方僵持40分鐘，直到鐵路警察勸說，才支付51元補票費用；不過這時副站長宣告「解除運送契約」，取消她搭乘火車的權限。

邱副站長在YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」上傳新影片，標題為「不按照補票規定，硬要照自己妄想的規定的旅客，帶她看契約又不看，浪費警方110資源」。一名女乘客搭台鐵前往屏東，坐過站到達潮州站，想搭另一班車回屏東，邱副站長要求乘客支付51元的補票費用，

女乘客表示，自己還沒出站，只要搭乘另一班列車返回屏東即可，拒絕支付補票的錢，還打電話報警。鐵路警察到場後，也和副站長同樣說法，女乘客還問「是誰規定的？」警察回「鐵路局規定的，在車上補一樣要加收」。

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經過大約40分鐘的僵持，女乘客最終支付了51元的費用。而邱副站長也依照規定「解除運送契約」，取消了旅客在潮州站的搭車權限，最後由將要上班的鐵路警察，以私人客車載女乘客到屏東。

影片掀起網友討論，對此，邱副站長親上火線說明，表示車站原始設計就有風險，加上他們有承擔旅客安全的義務，需要把可能的風險因子排除掉，「我會比較情緒激動或大小聲的狀況，主要都是安全面的問題，或不願意遵守票價的問題」。

邱副站長坦言，台鐵是國營公司，在如此大的虧損下，票價已經20幾年沒有調整了，旅客還不願意遵照規範、做補票的動作，這就不合乎公平正義原則，「我們希望能夠矯正他的行為，還會帶他去看我們的運送契約，讓他知道並不是我自己瞎掰、虛構的，我們都遵照了法律，然後與運送契約來執行。」