襲臀女高中生瞎扯裙子有蟲　他「沒驗出DNA」仍被判刑

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿昌（化名）被指控去年8月間對一名女高中生襲臀，事後他辯稱當時是為了幫忙拍掉蟲子，而且裙子上沒有驗到他的DNA。不過，彰化地院法官檢視現場監視器錄影畫面之後，認為阿昌的說詞為卸責之詞，最終依性騷擾罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿昌被指控性騷擾女高中生，雖然裙子上沒有驗到DNA，仍被法官認定觸法。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿昌去年8月間在某商店內對女高中生襲臀，他矢口否認性騷擾，辯稱當時是要拍打裙子上面的蟲子，才會碰到裙子，而且本案並沒有鑑識資料可以證明他有性騷擾行為。

不過，彰化地院法官當庭檢視現場監視器錄影畫面，雖然沒有明確拍到阿昌襲臀，但有拍到他的右手往前移動的動作，下一秒女高中生便轉頭並往下看了一眼，他則立刻收回右手。法官認為，如果阿昌只是稍微碰到裙子，女高中生為何會大動作回頭查看，後續甚至做出遠離、向同學求救等動作。

法官表示，雖然阿昌主張裙子上沒有相關生物跡證，但衣物材質不易使DNA沾染，可能造成鑑識單位無法順利採得DNA，況且他接觸裙子的時間很短，因此不能因為裙子上沒有採到他的DNA就排除嫌疑。

法官接著說道，阿昌在接受警詢時，先是聲稱自己當時是要碰觸糖果包裝袋，後來才改口說要驅趕蟲子，前後說詞明顯有異，綜合上述證據，最終不採信他的說詞，並依性騷擾罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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