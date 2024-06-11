美國教師在中國遇襲！警方指傷者有5人　嫌犯鎖定「目前仍在逃」

▲網路流傳處理的協查通報。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林北山公園10日下午發生當街殺人事件，有4名外國人疑似遭人持刀刺傷，倒臥在地。美國愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）此前證實有4名傷者是該校前往北華大學進行合作授課的教師，傷者包括愛荷華州眾議員的弟弟，美國國務院正密切關注此事。不過，據流出的當地警局通報顯示，傷者一共有5名。

事發影片顯示，3名傷者躺在地上，其中2名外貌疑似外國人，其中一人腰部受傷，上衣嚴重染血，另一名男傷者或因腰部受傷而持續用手按腰。畫面所見，3人都清醒，更不斷用手機向外界聯絡。

針對該事件，大陸網路一度刪文，無法搜尋，官方對此也尚無回應，然而隨著外媒廣泛報導與畫面流傳，目前已能在微博等平台見到相關討論。

康奈爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）10日對外發布聲明，證實4名講師同日在一名中國校教職員陪同下參觀一座公園時遭到攻擊，形容這是一起「嚴重事件」。據了解，4名講師因合作關係在當地學校授課，校方目前已經和4名受傷講師聯繫上，正提供協助。

不過，據社群軟體流傳的照片顯示，船營公安分局刑警大隊發出的協查通報，6月10日11時40分許，在吉林市船營區北山公園內，發生一起刑事案件，現場有5名人員不同程度受傷，現正在醫院救治，無生命危險。

通報顯示，警方正通緝一名住在吉林市龍潭區、名為崔大鵬的男子，身高175公分左右，逃亡時身穿黑色長袖衫，下身穿黑色褲子，頭戴黑色帽子。

協查通報附上兇手的照片，還要求如發現此人請及時聯繫。

北山公園位於吉林省吉林市船營區，山上有一座在當地非常有名的寺廟、風景優美。園內連綿的山峰一片翠綠，主要有玉皇閣、藥王廟、坎離宮等建築，一座卧波橋把一池湖水分為東西兩部分。夏季湖中荷花盛開，微風吹過時，花香遍布滿園，幾百年來已成為人們踏春、賞荷、觀雪的旅遊勝地。