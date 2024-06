4美籍教師在中國街頭遭砍　兇嫌落網曝砍人原因

▲4美籍教師在中國遭砍,兇嫌被逮曝砍人原因。(圖/翻攝自抖音)

記者趙蔡州/綜合報導

吉林省吉林市10日下午發生一件當街砍人事件,造成4名美國籍康奈爾學院教師受傷。對此,吉林市公安局11日晚間表示,砍人的55歲崔姓男子供稱,因為走路時與其中1名教師發生碰撞,憤怒之下才會拿刀砍傷4人與1名見義勇為的遊客,遭砍的5名傷者送醫後情況穩定、沒有生命危險。

事件發生在吉林市船營區北山公園,有目擊者拍下當時的影片並上傳到微博,受害者渾身是血倒臥在地上,有人腰部受傷不斷用手按住加壓,有人拿出手機試圖呼叫救援,兇手則在砍人後迅速逃逸。事件發生後不久,美國康奈爾學院證實,確實有4名教師在北山公園遭人砍傷,因為合作關係才會在當地學校授課。

▲事件發生後,船營分局針對兇嫌發布通緝。(圖/翻攝自微博)

吉林公安局船營分局11日發布警情通報,本局10日上午11點多收到北山公園傳出傷人案件後,派人火速趕到現場將傷者送醫救治,並於當天迅速將55歲兇手崔姓男子逮捕。

經查,崔男供稱當天在北山公園走路時,意外與一名外籍人士發生碰撞,才拿刀刺傷該外籍人士和3名同行外籍人士,有一名試圖勸阻的中國籍遊客也被刺傷,5名傷者送醫後情況穩定、沒有生命危險,詳細情況正在進一步釐清中。

大陸外交部發言人林劍11日下午舉辦例行記者會時,有美國記者詢問到吉林砍人事件,他表示,警方初步判斷為「偶發事件」,「偶發事件」不會影響中美人文交流的正常展開。

BREAKING: Four instructors affiliated with Iowa's Cornell College were injured in "a serious incident" while at a park in China, the college said. https://t.co/QrZVIypqQM pic.twitter.com/OitXFHBy4j