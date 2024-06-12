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大陸 大陸焦點 特派現場

4美籍教師在中國街頭遭砍　兇嫌落網曝砍人原因

▲▼吉林省吉林市10日下午傳出有4名外國人遭人持刀砍傷。（圖／翻攝自抖音）。

▲4美籍教師在中國遭砍，兇嫌被逮曝砍人原因。（圖／翻攝自抖音）

記者趙蔡州／綜合報導

吉林省吉林市10日下午發生一件當街砍人事件，造成4名美國籍康奈爾學院教師受傷。對此，吉林市公安局11日晚間表示，砍人的55歲崔姓男子供稱，因為走路時與其中1名教師發生碰撞，憤怒之下才會拿刀砍傷4人與1名見義勇為的遊客，遭砍的5名傷者送醫後情況穩定、沒有生命危險。

事件發生在吉林市船營區北山公園，有目擊者拍下當時的影片並上傳到微博，受害者渾身是血倒臥在地上，有人腰部受傷不斷用手按住加壓，有人拿出手機試圖呼叫救援，兇手則在砍人後迅速逃逸。事件發生後不久，美國康奈爾學院證實，確實有4名教師在北山公園遭人砍傷，因為合作關係才會在當地學校授課。

▲▼4名外國人在中國吉林「當街被刺」！渾身血倒公園。（圖／翻攝自微博）

▲事件發生後，船營分局針對兇嫌發布通緝。（圖／翻攝自微博）

吉林公安局船營分局11日發布警情通報，本局10日上午11點多收到北山公園傳出傷人案件後，派人火速趕到現場將傷者送醫救治，並於當天迅速將55歲兇手崔姓男子逮捕。

經查，崔男供稱當天在北山公園走路時，意外與一名外籍人士發生碰撞，才拿刀刺傷該外籍人士和3名同行外籍人士，有一名試圖勸阻的中國籍遊客也被刺傷，5名傷者送醫後情況穩定、沒有生命危險，詳細情況正在進一步釐清中。

大陸外交部發言人林劍11日下午舉辦例行記者會時，有美國記者詢問到吉林砍人事件，他表示，警方初步判斷為「偶發事件」，「偶發事件」不會影響中美人文交流的正常展開。

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