超恐怖！揚言放火燒鄰居「吸膠阿北」大口灌汽油　還喊好喝　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮一名年約61歲黃姓阿伯，曾犯下多次襲胸、露鳥、傷害，社維法等等罪嫌，多年前曾因買汽油要燒鄰居家，警方盤查，又將整罐喝掉直呼「汽油好喝」，今年5月服刑出獄，又兩度吸膠遭開罰，黃雖已被送往醫療院所，但住院6個月後將重回社區，附近居民人心惶惶。

▲61歲黃男吸膠成癮，對女子露鳥襲胸經常進出警局。（圖／民眾提供）

翻開黃男犯案黑經歷，整整4大頁，有竊盜、傷害、性騷擾、違反社維法等前科皆與吸食強力膠有關，黃男家中還有大姊，哥哥已過世，他常因為吸膠，鬧上社會版面，經常出入警局、療養院，還多次跑到議員賴清美服務處前大鬧，賴清美也曾請其家人帶回、是轄區內很頭痛的人物。

▲煌男2018年在馬路中央吸膠，派出所員警前往處理。（資料圖／翻攝自Facebook／和美幫幫）



賴清美指出，黃男曾拿著剪刀站在路中間指揮交通、對女子露鳥、襲胸，襲臀，還曾闖入別人屋內，也曾與鄰居發生口角，將人推入田裡造成傷害，甚至揚言要潑汽油燒屋，到加油站要滿汽油，站方人員立即通報警方到場，他竟將整罐汽油咕嚕喝下，還對著員警大呼「汽油真好喝」。

賴清美說，他脫序的行為不只如此，還曾拿刀砍傷母親及燒毀自宅，雖然多次遭到判刑、強制戒護送醫，但仍無法改掉惡息，黃5月間因為吸膠，被家人送進療養院，但半年後有可能出院重回社區，讓附近民眾人心惶惶，相當擔憂他又出來對居民造成危害。

▲彰化縣議員賴清美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美警分局表示，黃男於5月21日因違序案件，為本分局查獲究辦，並通報縣府社會處、衛生局且經家屬同意將黃民強制就醫，目前仍留院治療中，經醫院及相關單位評估，需住院療養6個月後，再評估是否得以出院亦或轉往其他機構安置。

和美分局已在黃民住居所附近設置巡邏箱，納入治安專案巡邏線，責由嘉犁所加強巡邏、探訪，並就近隨時掌握黃民之狀況，防範致生治安事件。