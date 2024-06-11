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社會 社會焦點 保障人權

狼師清晨「特別輔導」揉胸2分鐘！小六女童眼眶含淚不敢反抗

學生,高中生,女學生,高校生（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲小六女學生遭狼師撫摸胸部。此為示意圖。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者吳銘峯／台北報導

彰化某國小任教26年的資深教師阿信（化名），2022年5月間某個清晨，他將當時六年級女童小侑（化名）叫到校史室「特別輔導」，並藉機撫摸胸部1到2分鐘。導師事後得知此事，詢問時小侑時，她眼眶噙著淚水說「不敢拒絕」。一二審均將阿信判刑2年10月，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，阿信擔任小侑在學校自然、綜合活動、體育等課程之科任老師，亦為小侑參加競技運動校隊之教練，對小侑有教育、訓練等多重師長身分。案發當天清晨7時27分至36分許，阿信在校史室內，利用與小侑獨處機會，藉機與小侑攀談聊天，並乘隙以左手搭住小侑肩膀並靠往她的身體，再徒手撫摸小侑胸部達1至2分鐘。小侑雖然不願意，但礙於阿信兼有科任老師及校隊教練身分，只能隱忍屈從而不敢拒絕。

事發後1週，小侑輾轉告知課後輔導班老師，課後班老師不敢大意，趕緊告知班導師。班導師聽到後，馬上找小侑前來詢問。導師發現，小侑眼眶噙著淚水，很壓抑在說這件事；導師還問小侑有什麼感覺，有沒有拒絕過？小侑只有說她不敢，導師告訴她說可以不要去，但小侑說她不敢，就哭了。班導師通報校方，全案因此爆發。阿信遭檢方提起公訴。

法院審理時，阿信否認犯罪，辯稱自己當天早上在校史室備課，小侑到校史室掃地，所以跟她聊一些關於生活、課業的事情，前後歷時約7、8分鐘。雖然當時小侑1個人，但沒有任何身體接觸。另外阿信也說，自己任教26年，不管是教學、帶領校隊，表現良好且獲獎無數，熱愛教學且無限奉獻，卻只因為小侑的莫須有指述而必須全部抹煞，不能接受。

但法院調查後，根據導師、社工談時小侑的反應，以及其他客觀證據，認定阿信確實有罪，一二審法院均將他判刑2年10月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

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