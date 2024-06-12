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大陸 大陸焦點 特派現場

恆大汽車暴瀉23%　遭大陸下令退回超80億國家補貼

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大債務纏身。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

債務纏身的大陸地產商恆大的子公司宣布，中國已責令汽車製造商恆大汽車償還約19億元人民幣（約新台幣82億元）的補貼，原因是未能履行合約義務。恆大汽車今日低開後再暴瀉，現挫23.3%，報0.33港幣，最低見0.315港幣。

恆大汽車公布，附屬公司需向地方行政部門退回已發放的各項獎勵及補貼，合計約19億元人民幣（約新台幣82億元）。

公告指，近日收到地方行政部門的行政決定書，基於相關附屬公司未按協議條款履行合同義務，主要包括未按照約定限期，在相關地方行政部門所管轄的地區，完成設立集團總部；未依期建成生產基地及研發中心並投產及完成新能源汽車車型的研發，已構成違約，故根據中國法律的規定，解除其中三份相關協議；自收到行政決定書之日起15日內，需向地方行政部門退回已發放的各項獎勵及補貼合計約19億元人民幣。

公告表示，有關決定如最終執行，將導致集團存在相關工廠土地被強制收回，地上建築物及設備被用於償還獎勵及補貼款的風險，繼而對公司的財務狀況和經營產生重大影響。目前，附屬公司已打算向地方的市人民政府申請行政復議。

此外，公司的附屬公司天津恆大近日收到另一相關部門的告知書，擬責令天津恆大停止生產、銷售新能源乘用車產品，並進行整改。整改期間，該部門將暫停受理天津恆大的新能源乘用車新產品申報等。公司高度重視該部門對天津恆大的核查工作， 公司擬向該部門提報申訴整改材料。

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