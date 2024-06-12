LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光

▲洗版救星「討論串」上線了。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE爆強新功能「討論串」上線！許多用戶苦惱，群組聊天狂洗版，而討論串可以針對某對話「開啟新的對話空間」，如此一來，用戶不用擔心跟聊天室的訊息搞混，只要簡單2步驟就可建立討論串。

群組聊天時，很多人都遇過各種話題夾雜，雖然可以使用單則「回覆」功能，但勢必還是要往上找訊息非常耗時。對此，LINE官方宣布「討論串」可以解決這困擾，「成員對特定主題進行更進一步的討論交流，並減少因討論熱絡而造成聊天室訊息洗版之情況」。

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官方說明，提供用戶更多元的互動方式，來增加成員彼此的交流，讓害羞的成員也有可以低調發言的小天地，打造一個可以在社群內盡情分享資訊的環境。

2步驟也超級簡單，長按欲建立討論串的訊息→點選「討論串」完成。LINE官方也提醒，點選聊天室右上角的「討論串」圖示，即可顯示討論串清單。

▲長按訊息，就會跳出討論串的選項。（圖／翻攝LINE官方BLOG）



值得注意的是，該手機LINE版本14.7.0（含）及以上，電腦版 LINE版本9.0（含）及以上；傳送後超過24小時的訊息，無法建立討論串；建立後超過2週的討論串內，無法傳送訊息；可透過「我的最愛」功能，標記特定討論串，以接受相關通知及管理；「訊息摘要（AI）」功能無法彙整討論串內的訊息內容。

▼訊息上方可瀏覽討論串清單。（圖／翻攝LINE官方BLOG）

