LINE「最優質功能」沒了　打字慢10秒！用戶崩潰：以為手機壞掉

▲LINE自動選字功能不見了 。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

更新大崩潰！一名網友表示，很喜歡LINE自動選字的功能，豈料昨天該功能消失，訊息都變成注音符號，讓她非常崩潰，「LINE最優質的功能沒了，害我很不習慣！」底下用戶也大驚，「我以為我手機壞掉」、「打字直接慢十秒」。

最近一票網友在《Threads》發文指出，「LINE最優質的功能沒了，害我很不習慣」「親愛的LINE，為什麼你不再幫我自動選字」、「LINE現在改這樣我好不習慣，原本都習慣不選字直接發的」、「LINE的自動選字功能不見了，氣死」。

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事實上，許多網友回訊息時，是直接輸入注音，在沒有選字的情況下，系統會根據用戶習慣選取正確字詞傳送，沒想到更新後，這功能忽然失效。

其他網友也哀喊，「真的！我還以為我打字怎變了」、「我以為只有我這樣」、「我以為我手機壞掉」、「我的也是快要氣瘋了」、「我還想說怎麼沒有自動選字」、「以前打個ㄏ，就出現『好』，現在莫名只有『ㄏ』還以為是我的有問題」、「打字直接慢十秒」、「原來不是鍵盤的問題」。

不過也有人回報，「可是我還是很正常耶」、「幸好我還沒更新」「常常更新後都會這樣，然後又突然可以了」。