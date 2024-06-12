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產後半年！裝完避孕器「老婆懷孕12週」　一照超音波驚呆

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲裝完避孕器，太太依舊懷孕了。（圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

裝避孕器仍有1至3%的失敗率！婦產科醫師李維鈞透露，一位太太才裝避孕器幾個月，卻發現懷孕了，照超音波確認，避孕器就在上方，而胎兒在下方且12週大。由於該夫妻倆很忙碌，暫時沒生二寶的計畫，如今孩子來得太突然，兩人得好好討論是否生下，就有網友也自曝「媽媽裝了避孕器，但我還是冒出來了！」

李維鈞在Dcard表示，一對夫妻忙於工作暫時不打算生二寶，因此太太產後半年安裝子宮內避孕器，沒想到過幾個月，這位太太傻眼告知，「李醫師...我驗到懷孕了。」

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就怕是子宮外孕，李維鈞要對方趕快回診，照超音波確認後，「一照下去發現，竟然已經12週了，而且避孕器也好好的子宮腔內。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲寶寶在避孕器下方 。（圖／翻攝Dcard）

對於這個意外的生命驚喜，李維鈞說，得交由夫妻好好討論未來方向，「不論是繼續懷孕或是終止妊娠，我都會給予最細心的協助。」

關於「裝置避孕器後懷孕」部分，李維鈞說明，任何一種避孕方式均有其限制，雖然避孕器已經是目前最好的避孕方式之一，不過仍有1-3%的失敗機率。

值得注意的是，當避孕器還在子宮腔內而同時懷孕時，有3-4%是子宮外孕須特別注意處理；如果是子宮內孕時，通常可有三種考慮，像是治療性終止妊娠、超音波導引下取出避孕器、觀察。尤其取出避孕器或觀察時需注意有無感染、流或早產跡象，並不一定就能安然足月生產。

底下網友熱議，「真的要避孕的話建議，還是由男生去結紮」、「這不是驚喜，是驚嚇」、「就是要選妳當我媽」、「打臉那些說有做避孕措施基本不可能懷孕的人，沒有任何一個效果是百分之百」、「媽媽裝了避孕器，但我還是冒出來了（舉手），都說我外星來的，所以跟哥哥差了12歲」。

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