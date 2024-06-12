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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌直播D槽露餡　「台鹽子公司」內鬼被曝光

台綠內部上呈給高層的資料，竟出現在黃國昌直播節目上，掀起台綠基層熱議。（翻攝黃國昌直播）

▲台綠內部上呈給高層的資料，竟出現在黃國昌直播節目上，掀起台綠基層熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鹽遭爆料不當管理子公司台綠，本刊掌握，台綠因此向立委陳情要求改善公司人事亂象，沒想到立委好意召開協調會，卻有內鬼把協商文件洩露給黃國昌，反而被操作成綠營介入台綠人事。

本刊掌握，台綠過去曾向時任民進黨立委趙天麟陳情，趙辦去年10月舉辦協調會，邀集台鹽、台綠代表與經濟部國營會（現為國營司）官員討論，並做成會議紀錄，原本是要糾正陳世輝頻安插兼職卻又拒絕增補人力的亂象。

陳世輝代理期間引發台綠基層不滿，並找立委陳情。

▲陳世輝代理期間引發台綠基層不滿，並找立委陳情。

不料，去年11月7日台綠收到會議紀錄，2天後旋即在當時還不是民眾黨立委的黃國昌個人直播節目，看到相同的會議紀錄。但黃在節目上卻反過來抨擊綠營介入台綠人事，掌握訊息之快並帶風向，令國營會頗為訝異，但更讓台綠傻眼的是，黃直播時一度秀出電腦硬碟專屬台綠的資料夾，其中赫見幾份電子檔，包括檔案名稱與日期編碼，竟與上呈給陳世輝親信的內部資料相同，「誰是內鬼，大家心裡都有答案。」

台綠虧損連連，外界都在看現任董座吳國卿如何救火。（翻攝台電月刊）

▲台綠虧損連連，外界都在看現任董座吳國卿如何救火。

而針對該場協調會，時任經濟部長的王美花說明澄清是勞資糾紛，並非黃國昌指稱的綠營派系分食國營企業。

台鹽、台綠爭執案件不僅一樁，本刊調查，去年陳世輝代理台綠董事長期間，雙方也曾為註冊商標鬧僵。台綠向經濟部智財局申請商標，但台鹽認為台綠申請的字樣有混淆、淡化母公司商標的疑慮，要求智財局不能同意，並要台綠把申請到的商標讓渡給台鹽，引來台綠不滿，差點對簿公堂，母公司與子公司關係如此緊張，令業界驚嘆。


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