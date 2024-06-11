胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

▲胡歌、唐嫣主演的新劇《繁花》穩居話題、收視榜冠軍。（圖／翻攝自微博）

記者陶本和／台北報導

中國大陸知名影星胡歌確定於明天（12日）抵台，出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動。本次活動於今年5月下旬，由上海市台辦派員來台磋商，敲定「兩岸青年影視交流」目標，而上海電影學院專業研究員最近在台灣參與雲林「2024北港媽祖66小時限時限地短片競賽」，拍攝完畢便北返，預計明天跟台灣影視青年、胡歌等大會師交流。

為活絡兩岸文化交流，上海市台辦在5月27日派員抵台訪問，與我方敲定「兩岸青年影視交流」目標，並拍板由胡歌打頭陣，來台出席「對華青年」活動；本次活動，本來還希望同時邀請知名電視劇《繁花》女主角唐嫣一起來台，不過因卡到工作檔期，僅由胡歌前來。

在場地規劃方面，確實本來兩岸的交涉單位都鎖定大稻埕，但後來評估場地太小，最後轉而申請松山文創園區；至於青年對談的對象，主體是兩岸影視青年，上海大學上海電影學院的學生，最近也才剛來台灣參與北港朝天宮、雲林縣政府主辦的第二屆「北港媽祖66小時短片大賽」，他們在北港完成拍攝後，明天就北返跟胡歌大會師，一同參與座談，跟台灣影視圈青年進行交流。

事實上，兩岸在影視文化交流上近來趨於熱絡，2023年9月份，上海大學上海電影學院主辦兩岸青年短片大賽。當時，台灣方面由世新大學廣播電視電影學系電影組學生，從2000多件作品中脫穎而出，最終搶下銅牌；而今年由我方影音公會出面邀請，順利促成胡歌來台，為兩岸影視文化交流加溫，並為當前緊張的兩岸關係融冰。