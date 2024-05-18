時代眼淚！嘉義老書局「9月熄燈」　在地人嘆：小時候最愛的灶咖

▲嘉義市33年老書局宣布熄燈 。（圖／翻攝google maps）

記者陳致平／嘉義報導

嘉義市一級戰區上中山路的鴻圖書局經營了33年，由於無法與網路書店的價格競爭，營運上連續虧損，近日宣布將在9月底結束營業，消息傳出後引起了網友熱烈，不少忠實顧客表達不捨之情，紛紛寫下「高中大學的回憶」、「天啊！回憶沒了」。

在地臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼出鴻圖書局要結束營業的消息和照片，可以看到書局外掛著「33年珍重再見」、「全館結束營業、全面優惠折扣，一般圖書、文具等更多商品全面特價出清」等布條，底下吸引了上百名網友留言感嘆捨不得。

有網友寫下，「時代的眼淚」、「小時候最愛的灶咖」、「最愛逛的書局之一」、「一樓的氛圍很讚耶，哭死，為什麼會倒」、「這裡的參考書很便宜」、「學生時代的回憶，假日又少了一個地方去了」、「嘉義能好好找書的書局已經沒幾間了」。

除此之外也有不少人表示，「賣書真的很難賺，利潤太低了」，「中山路就繼續漲房租吧…」、「這幾年中山路商圈沒落了」。

▼近期有不少在地老書店宣布結束營業，高雄鳳山大書城也宣布在今年4月底熄燈 。（圖／記者張雅雲攝）

其實，近年有不少實體書店宣布熄燈消息，在今年4月經營43年的高雄鳳山大書城也宣布結束營業，店內的張老闆也曾透露，近年實體店面不堪電商平台及網路書店衝擊，因租約到期結束營業。