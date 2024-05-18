　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

時代眼淚！嘉義鴻圖書局　將走入歷史...9月熄燈

▲嘉義市33年老書局宣布熄燈 。（圖／翻攝google maps）

▲嘉義市33年老書局宣布熄燈 。（圖／翻攝google maps）

記者陳致平／嘉義報導

嘉義市一級戰區上中山路的鴻圖書局經營了33年，由於無法與網路書店的價格競爭，營運上連續虧損，近日宣布將在9月底結束營業，消息傳出後引起了網友熱烈，不少忠實顧客表達不捨之情，紛紛寫下「高中大學的回憶」、「天啊！回憶沒了」。

在地臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼出鴻圖書局要結束營業的消息和照片，可以看到書局外掛著「33年珍重再見」、「全館結束營業、全面優惠折扣，一般圖書、文具等更多商品全面特價出清」等布條，底下吸引了上百名網友留言感嘆捨不得。

有網友寫下，「時代的眼淚」、「小時候最愛的灶咖」、「最愛逛的書局之一」、「一樓的氛圍很讚耶，哭死，為什麼會倒」、「這裡的參考書很便宜」、「學生時代的回憶，假日又少了一個地方去了」、「嘉義能好好找書的書局已經沒幾間了」。

除此之外也有不少人表示，「賣書真的很難賺，利潤太低了」，「中山路就繼續漲房租吧…」、「這幾年中山路商圈沒落了」。

▼近期有不少在地老書店宣布結束營業，高雄鳳山大書城也宣布在今年4月底熄燈 。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

其實，近年有不少實體書店宣布熄燈消息，在今年4月經營43年的高雄鳳山大書城也宣布結束營業，店內的張老闆也曾透露，近年實體店面不堪電商平台及網路書店衝擊，因租約到期結束營業。

ET快訊
民進黨質疑舉手表決有瑕疵　黃國昌：明眼人都知道要癱瘓議事
國會肉搏！2人腦震盪、郭國文尾椎骨折、王世堅嚴重挫傷
伊能靜庾澄慶「離婚15年首同場」！出席小哈利畢業典禮
活活打死22歲男公關　台中「牛郎界李到晛」慘了
10藍白委登太平島　江啟臣寫明信片給賴清德12字曝光
《康熙》有望「重新開播」！　小S蔡康永近日合體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

時代眼淚！嘉義老書局「9月熄燈」　在地人嘆：小時候最愛的灶咖

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑！　即日起至6 ／30免費報名

立法委員張嘉郡接任雲林縣黨部主委　盼招募新血推動改革

防災超前部署　南消二大辦理管筏操作人員教育訓練

下水道汛期堵塞速排除　新北推水下無人機探勘

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

新北搜救效能再升級！雙溪設消防訓練基地　拚2025年完工

新北就博會亞東科大校徵超熱血　人氣爆棚媒合率45%

國際級金手培育藍圖啟動　侯友宜：讓新北成人才據點

國中會考5／18登場　新北部分考場道路開放臨停

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

韓國瑜西裝被扯開步入議場　郭國文凌空一躍被藍委抱下

時代眼淚！嘉義老書局「9月熄燈」　在地人嘆：小時候最愛的灶咖

花蓮創新創業嘉年華徵展起跑！　即日起至6 ／30免費報名

立法委員張嘉郡接任雲林縣黨部主委　盼招募新血推動改革

防災超前部署　南消二大辦理管筏操作人員教育訓練

下水道汛期堵塞速排除　新北推水下無人機探勘

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

新北搜救效能再升級！雙溪設消防訓練基地　拚2025年完工

新北就博會亞東科大校徵超熱血　人氣爆棚媒合率45%

國際級金手培育藍圖啟動　侯友宜：讓新北成人才據點

國中會考5／18登場　新北部分考場道路開放臨停

2NE1出道15週年傳有望合體！　 CL「密會梁鉉錫」YG回應了

井柏然《新生》8熱議台詞：沒人可以控制我，我也不用討好誰

「寶可夢加傲樂祭典」親子攜手打積分　主辦估3500人湧東森廣場

潔哥3歲女兒被診斷「心房中隔缺損」！1念頭約診：可能要動心導管手術

古井嬰屍案竟是父「放浴缸淹死」 　高大成：應查肺部有無氣泡

NBA兩場搶七20日登場　尼克「鐵人」哈特倒了！全隊6人受傷

情侶初洗鴛鴦浴！男友進浴室「第一動作」她笑翻　全場愣：超問號

Jaguar預告F-Pace休旅將停產「推雙特仕車型告別作」未來只賣電動車

開箱全新「湖上Villa」民宿！專屬庭院生火賞星、包棟約會更浪漫

國中會考數學科難易適中！取材生活化「碳排放、便利貼」入題

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

男子橫停高速路口機車道上台南保大查獲毒品哈密瓜錠

三大歌仔戲祝賀520總統就職黃偉哲陪賴清德觀賞大戲

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

下水道汛期堵塞速排除　新北推水下無人機探勘

南消二大辦理管筏操作人員教育訓練

新北雙溪設消防訓練基地　拚2025年完工

國中會考5／18登場　新北部分考場道路開放臨停

新北就博會亞東科大校徵　人氣爆棚媒合率45%

立法委員張嘉郡接任雲林縣黨部第36任主委

國際級金手培育藍圖啟動　侯友宜：讓新北成人才據點

萬丹市場停車場　5／16起收費

三重調解會主席自購西瓜　送愛助弱勢、關懷長者

更多熱門

相關新聞

車禍重癱不放棄！「珣珣」國二榮獲總統教育獎

車禍重癱不放棄！「珣珣」國二榮獲總統教育獎

南興國中張羿珣同學「珣珣」11年前因車禍重癱，但她不輕易向命運低頭，2022年順利完全國小6年學業，並以優秀成績拿下校長獎、宣信風華獎，今年她又因優秀表現榮獲總統教育獎，張羿珣也透露未來的目標是當心理師或是到殘障機構服務，之後會持續努力達成夢想！

嘉市議員林煒軒2次遇襲！5惡匪起訴

嘉市議員林煒軒2次遇襲！5惡匪起訴

嘉義廢棄豬舍大火！77歲獲救翁竟是通緝犯

嘉義廢棄豬舍大火！77歲獲救翁竟是通緝犯

阿里山觸口段車禍！22歲騎士噴飛滿地血

阿里山觸口段車禍！22歲騎士噴飛滿地血

加油站女員工洗車　遭暴衝BMW頂飛困車底

加油站女員工洗車　遭暴衝BMW頂飛困車底

關鍵字：

書局鴻圖書局嘉義網路書店

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

「星爵」克里斯普瑞特御用替身離奇亡！享年47歲

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面