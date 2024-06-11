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台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

▲▼花蓮參訪團隊於受邀參與夏威夷「泛太平洋慶祝大會遊行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮參訪團隊於受邀參與夏威夷「泛太平洋慶祝大會遊行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府參訪團隊於夏威夷時間6月9日，受邀參與「泛太平洋慶祝大會（Pan-Pacific Festival）」遊行。這場盛大的文化慶祝活動自夏威夷德魯西堡海灘公園（Fort DeRussy Beach）起始，至卡皮奧拉尼地區公園(Kapiʻolani Regional Park)結束，總計 1.5 公里的遊行路程，提供了縣府參訪團隊中樂舞藝術家展演技藝的機會，讓台灣原住民族文化得以在國際發光發熱。

▲▼花蓮參訪團隊於受邀參與夏威夷「泛太平洋慶祝大會遊行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「泛太平洋慶祝大會遊行」是夏威夷當地一年一度的重要文化盛事，自 1980年開辦以來，已有數十年的歷史。該活動分享與展示夏威夷地區文化多樣性與豐富性， 以各種文化藝術、手工藝和舞台表演為特色，並且積極邀請國內與國外草根(Grass-rooted) 團體前來參與，鼓勵其向公眾展現自身文化，包括傳統舞蹈、音樂表演、藝術手工等， 不僅實踐文化教育普及化的理念，同時宣揚跨文化友誼與善意相互理解的精神，是各國原住民族展示自身文化魅力的重要舞台。而泛太平洋慶祝大會遊行發展至今日已成為國際級旅遊，吸引了來自世界各地的參與者和觀眾，成為多元文化展演、交流與學習的重要場域。

▲▼花蓮參訪團隊於受邀參與夏威夷「泛太平洋慶祝大會遊行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府參訪團隊代表台灣參與遊行，成員皆身著不同族群服飾行進於路隊，沿著夏威夷最著名的景點威基基海灘（Waikīkī Beach），路途中與旅客拍手擊掌、大聲歡呼歌唱、一同跳舞，展現出台灣原住民族在族群、服飾與樂舞文化上的多元之美。

▲▼花蓮參訪團隊於受邀參與夏威夷「泛太平洋慶祝大會遊行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了遊行與沿路互動之外，團隊籌備了台灣原住民族樂舞的表演，於現場引領縣府團隊向前行走。花蓮縣政府培植的阿勒飛斯文化藝術團舞者沿途大跳歷年聯合豐年節大會舞，十足吸引圍觀群眾的目光，開心地投以熱情的喝采與歡呼！除此之外，花蓮縣政府也在遊行中向旅客宣傳「2024 太平洋南島聯合豐年節」活動，誠摯歡迎南島語族的家人們以及世界旅客前來花蓮，參與一年一度台灣原住民族的文化盛事，也成功吸引到了群眾的目光。

花蓮縣政府參與泛太平洋慶祝大會遊行，不僅展現台灣原住民族文化的多元與美麗，以及對於延續傳統文化的堅持與努力。透過此遊行，花蓮縣政府再次拓展了花蓮縣與台灣原住民族的國際能見 度，也持續實踐「花蓮走向世界，世界走進花蓮」的願景。
 

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