遭女學霸恐嚇隨機下毒　麥當勞緊急「調整外送流程」保商譽

▲麥當勞遭恐嚇下毒後，立即報案並調整外送餐飲流程。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

知名連鎖速食品牌麥當勞，今年3月遭人在網路上留言，索討30萬元否則隨機在餐點中下毒，麥當勞經營公司和得昌立即報警，同時立即調整外送平台的食品銷售流程，確保餐點安全，台北地檢署11日將揚言下毒的嫌犯提起公訴後，麥當勞發表聲明表示配合調查。

麥當勞品牌聲明指出，「麥當勞對此恐嚇事件非常重視，除立即尋求警政機關協助，並全力配合司法機關調查。惟由於該案已提起公訴，不便對案件內容表示意見。」

據了解，涉嫌恐嚇麥當勞的女嫌是台大畢業，曾在公務機關上班，近年靠家人協助支應生活，2024年3月間，女嫌突然多次到麥當勞官網留言，要求麥當勞支付30萬元到她的銀行或街口支付帳戶，否則將不定時不定點在食物中下毒。

麥當勞品牌的經營者和得昌公司為避免商譽和財務受損，隨即報案，並調整外送平台的食品銷售作業流程，案經刑事局數位鑑識發現，留言的網路ip來自新北市，由檢察官指揮前往搜索逮人，並從女嫌的手機瀏覽紀錄，證實她就是留言要下毒的人，依恐嚇取財得利未遂將女嫌提起公訴。對於當時調整外送銷售流程的內容，麥當勞品牌公關低調不予回應。