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最低90元爽嗑2顆堡！　漢堡王超殺「1元漢堡」爽吃14天

▲▼漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出1元+堡超殺優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

1元漢堡要搶吃！人氣速食品牌「漢堡王」祭出最新超殺優惠了，即日起連14天爽吃「+1元多1堡」，一共有8大組合，像是有Q彈海老堡+脆洋蔥牛肉堡、洋蔥圈脆雞堡+經典脆雞堡等任選，最低只要花90元就能吃到2顆漢堡，俗到爆炸，趕緊揪團一起衝。

▲▼漢堡王推出+1元多1堡優惠。（圖／業者提供）

▲8大組合優惠一次看。※點圖放大

漢堡王即日起至6月24日祭出「+1元多1堡」限定優惠，一共有8大組合任選，最低只要花90元就能爽吃2堡，優惠組合有「Q彈海老堡+脆洋蔥牛肉堡特價120元」、「Q彈海老堡+經典脆雞堡特價120元」、「西部小華堡+小華堡特價110元」、「田園烤牛堡+洋蔥圈烤牛堡特價90元」，

還有「起司醬洋牛堡+田園烤牛堡特價110元」、「洋蔥圈脆雞堡+經典脆雞堡特價90元」、「單犇牛肉堡+雙起士牛肉堡特價96元」及「小華堡+田園烤牛堡特價110元」，提醒該優惠不適用於機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市，小確幸快收下。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周祭出6大最新優惠券。

另，麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「雙層牛肉吉事堡+中杯可樂特價93元」、「勁辣雞腿堡+中杯可樂特價99元」、「單點大薯特價56元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至6月16日止。

加碼領99元超省晚餐券，至6月16日期間每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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