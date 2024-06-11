花蓮地震逾2個月！太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞可望年底局部開放

▲▼太管處復建趕進度，太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞步道可望年底局部開放。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮地震發生已滿2個月，太魯閣國家公園管理處持續進行復建工作，針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，最快希望能趕在今年年底陸續開放。

太管處表示，地震後國家公園署增派人力，並成立「0403地震災後專案小組」投入復建工作，經過勘災調查後，採分期分區進行復建及開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

受損較輕、安全性相對較高的區域，包括太魯閣臺地、臺地北段步道、長春祠、布洛灣下臺地、布洛灣吊橋、九曲洞步道、天祥及蘇花沿線的崇德步道與匯德步道等，都已委託廠商進行復建工程設計，預估7月底可發包施工，順利的話可望於今年年底陸續開放。

太管處另指出，因梅雨、及即將到來的颱風季，以及不時仍有餘震發生等因素，也為復建工程增加變數。例如6月3日蘇花公路崇德隧道北口發生坍方，大量土石滑落至崇德隧道及公廁，就打亂了原本的規劃，可能影響蘇花崇德步道修復期程。為此，太管處也採滾動式調整設計發包施工策略，希望可以儘快完工開放。

至於其他受損較嚴重的步道和景點，例如燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等，則仍需較長的時間進行復建工作。

太管處強調，地震後岩層仍不穩定，再加上偶有餘震及雨水沖刷，仍有較高的落石風險，請民眾非必要暫時不要進入園區，可轉往花蓮中、南區旅遊，包括東海岸石梯坪、光復馬太鞍濕地、大農大富平地森林、玉里南安的八通關古道等，都是值得造訪的景點。