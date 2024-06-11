　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮地震逾2個月！太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞可望年底局部開放

▲▼太管處復建趕進度，太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞步道可望年底局部開放。（圖／太管處提供，下同）

▲▼太管處復建趕進度，太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞步道可望年底局部開放。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮地震發生已滿2個月，太魯閣國家公園管理處持續進行復建工作，針對受損較輕、安全性相對較高的景點步道，最快希望能趕在今年年底陸續開放。

太管處表示，地震後國家公園署增派人力，並成立「0403地震災後專案小組」投入復建工作，經過勘災調查後，採分期分區進行復建及開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼太管處復建趕進度，太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞步道可望年底局部開放。（圖／太管處提供，下同）

受損較輕、安全性相對較高的區域，包括太魯閣臺地、臺地北段步道、長春祠、布洛灣下臺地、布洛灣吊橋、九曲洞步道、天祥及蘇花沿線的崇德步道與匯德步道等，都已委託廠商進行復建工程設計，預估7月底可發包施工，順利的話可望於今年年底陸續開放。

太管處另指出，因梅雨、及即將到來的颱風季，以及不時仍有餘震發生等因素，也為復建工程增加變數。例如6月3日蘇花公路崇德隧道北口發生坍方，大量土石滑落至崇德隧道及公廁，就打亂了原本的規劃，可能影響蘇花崇德步道修復期程。為此，太管處也採滾動式調整設計發包施工策略，希望可以儘快完工開放。

▲▼太管處復建趕進度，太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞步道可望年底局部開放。（圖／太管處提供，下同）

至於其他受損較嚴重的步道和景點，例如燕子口步道、砂卡礑步道、綠水步道、錐麓古道等，則仍需較長的時間進行復建工作。

太管處強調，地震後岩層仍不穩定，再加上偶有餘震及雨水沖刷，仍有較高的落石風險，請民眾非必要暫時不要進入園區，可轉往花蓮中、南區旅遊，包括東海岸石梯坪、光復馬太鞍濕地、大農大富平地森林、玉里南安的八通關古道等，都是值得造訪的景點。

ET快訊
快訊／邱丹酒駕毀職棒生涯：對不起，讓大家失望了
快訊／邱丹遭樂天球團開除
快訊／懲處！　海巡署認「2大疏失」
LIVE／陸男直闖淡水河！　海巡署最新說明
快訊／大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風
謝京穎婚禮「嗨跳16蹲」鐵腿　隔天連拍10小時八點檔
踏板塌了！台中工人18樓墜下「爆頭慘死」　同事全程目擊
新冠病例暴增！　疾管署宣布「進入流行期」
獨／在台中！亞洲最大百貨6／30動工　大咖韓星開唱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一家4口擠車上過夜！她怒「討厭家庭窮遊」爆共鳴：根本歷劫

快訊／雨彈來了！大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風

新冠上周爆增328例併發症！疫情上升　疾管署宣布「進入流行期」

獨／在台中！亞洲最大百貨商場6／30動工　開唱大咖韓星身分曝

點咖啡要求「去水」！奧客狂催：快點　店員崩潰：超商不是手搖店

花蓮地震逾2個月！太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞可望年底局部開放

花蓮觀光復甦！端節連假住宿率瑞穗天和最高　海洋公園遊客最多

曾爆紅夜市美食「韓網驚現一票粉絲」　台人意外：有更多好吃的

吃水餃突咬到硬物　吐出來一看「竟是蟑螂蛋」！他傻眼：不是紅豆

日商試做1天！妹子反感嚇退「不想做了」　一票共鳴：規定好多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

一家4口擠車上過夜！她怒「討厭家庭窮遊」爆共鳴：根本歷劫

快訊／雨彈來了！大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風

新冠上周爆增328例併發症！疫情上升　疾管署宣布「進入流行期」

獨／在台中！亞洲最大百貨商場6／30動工　開唱大咖韓星身分曝

點咖啡要求「去水」！奧客狂催：快點　店員崩潰：超商不是手搖店

花蓮地震逾2個月！太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞可望年底局部開放

花蓮觀光復甦！端節連假住宿率瑞穗天和最高　海洋公園遊客最多

曾爆紅夜市美食「韓網驚現一票粉絲」　台人意外：有更多好吃的

吃水餃突咬到硬物　吐出來一看「竟是蟑螂蛋」！他傻眼：不是紅豆

日商試做1天！妹子反感嚇退「不想做了」　一票共鳴：規定好多

台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

律師男友涉當詐團內鬼！檢座女友竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：換黨經驗多想選快加入國民黨

台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

疑似誤食毒雞蛋！17歲少年「食物中毒」肚子痛死　同校2歲童也死了

「北投夏日魔法節」7／5登場！5夜間裝置、市集　酒家菜宴明起開訂

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

謝金燕錄影痛揭幼時陰影：我是沒童年的傢伙！全場尷尬　掀父女糾葛

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

夏天將正式登場！　4日雨區曝

分手只是氣話！3星座談戀愛「容易分分合合」

更多熱門

相關新聞

災害復建工程最大推手　砌石師傅巧手展生態工法

災害復建工程最大推手　砌石師傅巧手展生態工法

在災害復建工程中，背後最大的推手便是在工程第一線的工程師們，曾明春與潘扶國協助新北市政府完成各項護岸改善、災害復建工程，曾於2023年榮獲新北市政府「工程技術人員貢獻獎」，新北市政府農業局感謝在工程界為社會努力的工程師傅，以安全為前提，用生態工法打造人與自然安全、舒適的環境。

花蓮港東堤重新開放垂釣　親子區仍禁入

花蓮港東堤重新開放垂釣　親子區仍禁入

潛入太平洋的Parik　講師領路走讀花蓮美崙山

潛入太平洋的Parik　講師領路走讀花蓮美崙山

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」

淡江大橋工程進度66%！明年底完工　李孟諺：台灣國門新地標

淡江大橋工程進度66%！明年底完工　李孟諺：台灣國門新地標

關鍵字：

復建進度太魯閣臺地布洛灣九曲洞步道局部開放

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！網暴動朝聖

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面