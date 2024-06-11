研究：過去40年「全球1.35億人早死」　應與空汙有關

▲ 泰國清邁空汙染嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

新加坡南洋理工大學今天表示，人為排放與野火等其他來源造成的汙染，與1980年到2020年全球約1億3500萬人過早死亡有關。

法新社報導，新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）公布校內研究人員領導的研究結果表示，諸如聖嬰現象（El Nino）與印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）等天氣現象，會導致汙染物在空氣中的濃度升高，進而加劇汙染物造成的影響。

稱為PM2.5的細懸浮微粒被吸入時會對人類健康有害，因為PM2.5小到可以進入血液，來源為汽車與工業排放以及火災和沙塵暴等自然來源。

南洋理工大學在刊登於「國際環境」（Environment International）期刊的研究聲明中說，從1980年到2020年，這些細懸浮微粒與「全球約1億3500萬人過早死亡有關」。

研究人員發現，人們因空氣汙染死亡的年齡，比罹患可以治療或預防的疾病或症狀的平均預期壽命還早，這些疾病與症狀包括中風、心臟與肺部疾病和癌症。

研究發現，天氣模式會導致死亡病例增加14%。

南洋理工學院表示，亞洲「歸因於PM2.5汙染的過早死亡病例數最高」，來到超過9800萬人，其中病例最多是在中國與印度。

研究報告又提到，巴基斯坦、孟加拉、印尼與日本也有大量的過早死亡病例，為200萬到500萬例之間。

這是迄今關於空氣品質與氣候最廣泛的研究之一，使用40年的數據，以助全面了解懸浮微粒對健康造成的影響。

新加坡南洋理工大學亞洲環境學院（Asian School of the Environment）領導這項研究的副教授史提夫．嚴（Steve Yim）說，「我們的研究結果顯示，氣候模式改變會導致空氣汙染變得更嚴重。」

他又說，「當特定氣候事件發生時，像是聖嬰現象等，汙染程度就會升高，這代表可能有更多人會因為PM2.5汙染而過早死亡。」

「這凸顯了為了保護全球人口的健康，在追蹤空氣汙染時有必要了解並解釋這些氣候模式。」（譯者：張曉雯／核稿：盧映孜）