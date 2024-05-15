PM2.5成健康殺手　藍轟：錯誤的能源政策要付多少人命？

▲國民黨團召開「空污！中風！癌症！ 錯誤的能源政策還要付出多少人命的代價？」記者會，書記長洪孟楷、立委李彥秀、黃健豪出席、廖偉翔出席。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

國家衛生研究院13日公布一項報告指出，除了肺癌之外，細懸浮微粒（PM2.5）也與慢性阻塞性肺病（COPD）、缺血性心臟病、中風等慢性疾病息息相關。國民黨團今（15日）上午召開記者會問準總統賴清德，看到這份研究報告是否感到震驚？還是繼續死抱著民進黨非核家園的幻想，持續燒著你所謂的「乾淨的煤」，讓國人用肺來發電？即便台中火力發電廠是世界上最大的污染源，也要繼續增加新機組，讓世界看到台灣空氣的髒？要不要重新檢討錯誤的能源政策？

書記長洪孟楷表示，賴清德曾經說過一句驚世名言「台灣燒的是乾淨的煤」，從國衛院和環境部的研究報告顯示，事實證明全世界沒有所謂的「乾淨的煤」，直指PM2.5是國內癌症、慢性病、阻塞性肺病、中風、缺血性心臟病的主要殺手。燃煤發電是高污染發電，即便是用最有效率的機組，二氧化碳的排放量也比天然氣發電高達1.7倍，更比再生能源更高出17-69倍。

洪孟楷向賴清德喊話，蔡政府8年能源政策當中，20%再生能源占比做不到，就是做不到，高達8成的火力發電，要不要懸崖勒馬、回頭是岸？要不要著手降低空污，保護國人健康？

藍委李彥秀表示，錯誤的能源政策讓蔡英文總統宣示10年不漲電價，變成8年電價漲幅高達35%。人民承受高電價，還要擔心隨時跳電、停電。更可怕的是，國衛院的空污對健康評估研究報告顯示，PM2.5除了帶來肺癌高風險外，還對慢性阻塞的肺病、缺血性心臟病、糖尿病、中風等都息息相關。

李彥秀指出，健保上千億元的支出，除了肺癌，也都和慢性阻塞的肺病、缺血性心臟病、糖尿病、中風等慢性病也有關係。根據衛福部資料顯示，健保心臟病支出約200億元、中風相關支出約200億元、糖尿病支出約400億元，總計也將近上千億元的健保醫療支出，都與空污造成的疾病有關。李彥秀認為，若能及時調整能源政策，相對地可以逐步減少健保對相關疾病的支出，國人也不用為錯誤的能源政策，付出健康的代價。

藍委黃健豪表示，賴清德有公衛背景，看到國衛院的研究報告，你不擔心嗎？面對台灣10大癌症死亡原因第一名的支氣管和肺癌，在101年佔37.2%，111年提高到43.1%。而台中火力發電廠已經是碳排世界第一名，未來還要再增加6部燃氣機組，難道這是賴清德準總統的能源政策嗎？

藍委廖偉翔說，2019年國際呼吸學會論壇，發表在胸腔期刊上指出，「空污危害是從頭到腳」。台大公衛學院也發現，居住地區PM2.5的平均濃度，10年來每立方公尺增加10微克，會提升肺腺癌風險，更高於每天吸一包菸的人。廖偉翔要問即將上任的賴政府，到底要不要檢討錯誤的能源政策？要不要檢討非核家園的幻想？還是繼續用國人的健康，來持續民進黨的幻想？