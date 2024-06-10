男酒測前狂吐氣自信喊：我有經驗的　看到結果悲劇了

▲鍾姓男子酒測前狂吐氣，自信能降低酒測值。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

鼓山分局龍華所員警於7日清晨4時許巡邏行經鼓山區明華路段時，發現一部自小客車的號牌與車身不符，遂上前實施攔查，盤查期間發現該名鍾姓男子(29歲)身上散發酒氣，然而在實施酒測前，男子開始頻頻用力吐氣，員警見狀好心提醒其不用太過緊張，沒想到鍾男卻回答「我有經驗的！這樣測酒精含量會比較少！」，最終檢測結果為每公升0.27毫克，遭依違反公共危險罪嫌移送法辦。

經了解，鍾姓男子於當日凌晨1時許與友人前往鼓山區的KTV飲酒歡唱，直到04時許才總算盡興而歸，鍾男自認喝得不多，精神狀況還不錯，索性直接駕車返家，未料途中被眼尖的員警查出車輛懸掛他車號牌而鎖定攔查。

在盤查時駕駛坦承方才有飲用數杯啤酒，先是請求可否不要吹測，見警方不為所動，就開始頻頻大力吐氣，員警原以為男子可能是過於緊張，想藉著調節呼吸以放鬆心情，因此提醒他放輕鬆、不用緊張，殊不知男子竟表示自己不會緊張，這不是第一次吹測了！隨後更大方分享「這樣測酒精含量會比較少，我有經驗的！」

警方在旁耐心等候男子出完奇招後才施以酒測，最終檢測結果0.27毫克，仍超過法定標準值，當場將鍾男逮捕送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。