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屏東縣議長周典論治療心臟病求交保　延押2個月確定

▲▼屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

▲屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣議長周典論涉及郭台銘總統連署書賄選被起訴遭法院續押，日前以希望保外就醫，以治療心臟疾病聲請交保，屏東地方法院合議庭裁定延長羈押2個月，周典論不服抗告，高雄高分院根據專業醫師的診斷，認為周並沒有不適合羈押，因此駁回抗告，周延押2個月確定。

周典論因違反總統副總統選舉罷免法案件，於2月22日訊問並參酌卷證後，認其涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款交付賄賂使人為特定人連署罪之嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，依法裁定自同日起羈押3月，並禁止接見、通信在案。

周典論於羈押期在5月屆滿前，屏東地院訊問被告，被告表示希望保外就醫，以治療心臟疾病；其辯護人則以本案有多項程序瑕疵，且有證據顯示部分起訴事實與選罷法第87條的構成要件不符；同案被告之筆錄清楚，被告無與同案被告勾串之事實，無羈押之原因；本件被告所涉犯者並非重罪，羈押已達4 個半月，其他同案被告皆緩起訴，對被告羈押不符合比例原則；被告現罹有心臟疾病，需要保外就醫等情，認為不應延長羈押。

但屏東地院合議庭認為，周典論迄今仍否認犯行，所供與同案被告多人之證述互異，於本案進行審理程序、交互詰問之前，難認被告全無與上開證人勾串之動機。甚者，被告久任屏東縣議會議長，同案被告周品全則為屏東縣潮州鎮鎮長，依起訴書所指，同案被告周品全係基於被告指示，收取鉅款為郭台銘、賴佩霞進行連署，可見被告對同案被告周品全等人有相當之影響力，且對其他同案被告、證人亦將造成一定之心理壓力，尚無從排除被告為脫免罪責而勾串共犯、證人之可能，故被告仍有勾串共犯、證人之虞，前揭羈押原因並未消滅，因此裁定延長羈押2個月。

周典論不服抗告，高雄高分院審酌專業醫師判斷，認為周病情並未嚴重至危及生命，故住院1日後即行出院，醫生並未診斷認為周身體狀況不適合執行羈押，由看守所護理人員照護即可，因此裁定駁回，不得再抗告。

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