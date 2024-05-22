拐豬仔到KK園區摘器官　女機警求救！遊戲直播主判7年11月定讞

▲最高法院將人蛇集團判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

遊戲直播主陳盈齊等10人，2022年間詐騙民眾出國到KK園區摘取器官，有2位民眾因此出國，但還好2人機警，均未遭摘取器官就返回台灣。一審將陳男重判有期徒刑8年，二審將陳男改判7年11月，全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男經常在臉書上直播遊戲，甚至還自稱是遊戲公司老闆。他2022年間得知可以誘騙人出國摘取器官，以賺取一人200萬元的高額利潤，於是就與友人積極進行規劃。

當年5月間，他向被害女子小間（化名）謊稱，可以出國擔任賺取高薪之秘書工作，小間同意後，陳男指示集團內其他成員，將小間帶到診所檢查身體，確認小間身體堪用後，就將小間帶到機場，搭機到泰國，再輾轉到緬甸邊境「KK園區」。

小間發現自己遭賣，當年6月間向駐緬甸臺北經濟文化辦事處求救，輾轉找上小間母親，最後由母親匯款1百萬元，購買泰達幣9900.99單位給予KK園區的老闆，才讓小間在8月份順利回國。陳男等人計畫失敗，但眾人不死心，又在當年8月間找到另一位被害人阿文（化名），以相同的手法讓阿文搭機到泰國。但阿文到了泰國後察覺有異，沒多久就從泰國自行搭機返回台灣，陳男等人再度失敗。案經被害人報警處理，檢警逮捕陳男等10人，提起公訴。

法院審理時，發現這個集團成員中臥虎藏龍，有在學的台北醫學大學胡姓男子，也有擔任議員司機的楊姓男子。一審法院認定眾人有罪，將主謀陳男重判8年，胡男判刑4年2月、楊男判刑4年。案件上訴二審，集團成員陸續與被害人達成和解，二審因此予以減輕，其中陳男獲得減輕刑期1個月，改判有期徒刑7年11月；其餘被告則分別遭判刑6年6月到3年2月不等刑期。全案再上訴，最高法院22日駁回陳男等人的上訴定讞。