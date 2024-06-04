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黑鮪魚大豐收「平民價」將成趨勢　學者籲及早開拓市場防崩盤

▲農業部黑鮪魚行銷記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲黑鮪魚日前傳出魚價崩盤，農業部辦記者會救市。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年國內黑鮪魚漁獲大豐收，日前傳出魚價崩盤，每公斤成交價不到百元，農業部昨緊急舉行行銷記者會救市。中山大學海洋事務研究所教授張水鍇指出，隨著海洋資源復甦，黑鮪魚漁獲豐收將成常態，魚價不再高不可攀，但政府與產業界應有配套，避免超額捕撈、量多價崩，才能締造漁民與消費者雙贏局面。

根據漁業署漁產品交易行情資料庫最新統計，全國最大產地東港區漁會黑鮪魚均價已從每公斤125元回升至268元，上價456元、中價247元、下價141元，魚價明顯回穩，漁季以來的整體均價為330元。

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儘管黑鮪魚價格回穩，但張水鍇指出，黑鮪魚資源復甦提早達標，未來高漁獲量將成常態，魚價不再高不可攀，過去500元只有幾片，現在是500元一大盤，對消費者來說是福音，但如何讓辛苦的漁民有對等的報酬，漁業署和產業界必須及早啟動產銷策略，開拓海內外市場，才能防止魚價再崩盤。

張水鍇表示，為維護海洋資源永續，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）對黑鮪魚的捕撈數量訂有配額制，因這幾年海洋資源恢復，2022年增加各國配額15%，台灣從1709公噸提高至1965公噸，海洋科學家預估還有增額空間，預計年底就會討論。

張水鍇指出，去年國內黑鮪魚配額僅有1965公噸，但實際捕撈量為2122公噸，主要是前年額度未用盡，配額留用至去年，才未超過限額，但今年已經沒有流用額度，加上漁獲量進度快，漁業署應密切掌控，必要時提醒漁民踩煞車，以免超額必須提早結束漁季，或因超額捕撈遭到減少配額處分。

張水鍇說，如果黑鮪魚資源管理可以守得住，高漁獲量將變成常態，漁業署和產業界必須及早規劃配套，積極開拓國內外市場，包括規劃冷凍倉儲設備，漁民可能也必須改變漁法，以利冷凍儲存，讓短暫的黑鮪魚季可以拉長行銷時間，而且不只屏東東港，全台灣都可以吃到平價的黑鮪魚。

漁業署表示，每年4至6月為太平洋黑鮪魚汛期，今年我國配額為1965公噸，截至6月3日止漁獲量為1360公噸，漁獲配額利用率近7成，近日漁獲量已有開始下降趨勢，漁業署將在配額利用率約9成時，要求漁船限期停止捕撈黑鮪，以控制我國整體漁獲量不超過國家整體配額。

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