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尪裝單身「收私密裸照」！她挺孕肚崩潰痛哭：女兒該留嗎？

懷孕期間發現老公出軌，是否要留下小孩，往往讓人難以抉擇。（示意圖／PIXABAY）

▲人妻懷孕22週，卻意外在老公手機看到與前任聊色的出軌對話。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

懷孕期間發現老公出軌，是否要留下小孩，往往讓人難以抉擇。一名人妻淚訴，發現老公裝單身和陌生女子聊天，還有傳裸照，雖無從得知發展到什麼程度，但從一些地方推敲，大概能知道事情並不單純，「小孩很健康，是個女孩，媽媽對不起妳。」

一名人妻在Dcard以「懷孕22週發現先生疑似外遇，心亂如麻」為題發文，表示與老公交往一年、結婚3年，感情、性生活等互動都非常好，目前懷孕5個多月，豈料近日發現老公居然跟前任聊色、性，對方很冷淡，可是老公看起來很熱衷，警告後老公說會改，沒想到又被她發現，老公居然裝單身跟陌生女子聊天，對方甚至疑似有傳自拍裸照，看到的那個當下，耳膜彷彿會聽到自己的心跳聲。

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人妻透露，後來跟老公攤牌，老公強調只是單純聊天，而對話內容被他快手淨空；直到她嚴厲質問，老公才當面傳訊告知女方自己已婚，被發現對2人都不好，隨後封鎖對方並刪除。人妻說，「雖然我沒有看到全部的對話內容，也無從得知他們發展到什麼程度，但憑這些隻字片語，大概能知道事情並不單純，突然覺得老公好陌生，不是我認識的他，又或是自己其實從未了解他過。」

人妻嘆，在照高層次超音波時，看著發育良好、健康的胎兒，自己邊照、邊流眼淚，醫師大概以為她太感動所以沒有多問，但其實腦中在思考的是，是否要拿掉小孩，「小孩很健康，是個女孩，媽媽對不起妳，怕沒辦法讓妳幸福，媽媽現在連自己的心情都顧不好。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「設好停損，不管是否要生下來，為母則強」、「孩子妳養不起的話，也別要了，長痛不如短痛」、「24周前可以引產，但需要配偶同意，基本上妳是來不及了，請做好規劃，未來要有（偽）單親的準備」、「這種人一輩子都是慣犯，之後只會越藏越好，還會反過來怪妳強勢他才出去找的」。

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