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晚上7點要回家「遲到禁足+罰錢」！女學生崩潰：這是監獄嗎

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO嘆，她根本是住在監獄。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

近日一位女學生貼出媽媽訂的門禁處罰表，晚上7點要回家，遲到15分鐘以內禁足7天，超過90分鐘禁足1個月還要罰錢，女學生嘆，「這是監獄嗎？我真的嚇到了」有人看了直呼，「你爸媽是怎樣，想當教官直接去啊。」

原PO在Threads發文貼出家中新規定，「這是監獄嗎我真的嚇到了，為什麼我覺得我沒有延門禁的一天了，就算表現良好。」

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原PO嘆，她根本待監獄。（圖／翻攝Threads）

▲原PO貼出媽媽的門禁表。（圖／翻攝Threads）

從聊天紀錄可見，爸爸說，媽媽表示本來門禁時間是晚上8點，現在改成7點，8點沒有拖地或吸地，當周不能領300元，如果不記帳就當過領過錢了。

遲到15分鐘以內禁足7天，超過60分鐘還要罰錢，超過90分鐘禁足1個月加罰500元。爸爸補充，如果表現良好，媽媽會主動調整辦法。

貼文曝光後，網友紛紛留言「想請問你今年幾歲」、「我這個高中生的門禁是下午3點」、「你爸媽是怎樣，想當教官直接去啊，自家小孩當狗在喚」、「這跟被當作是外傭有什麼區別」。

原PO也在留言區說，「我平常就上課、打工、練舞、下課就馬上回家，下班我爸說要去接我不讓我自己回家我也OK，而且一個月假日排休也才一兩天，就只有那一兩天可以出去玩，我也有去溝通過了，但他們就是不讓我延門禁。」也有人建議，「也許現在你抱怨，等以後你的小孩，也會抱怨類似的事情。」

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