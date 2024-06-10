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出嫁當天「亡父回來了」？新娘一見驚人巧合　激動淚崩

▲▼泰國婚禮場佈人員長得超像新娘的爸爸。（圖／翻攝TikTok@chadaporn002）

▲婚禮一名場佈人員，長相激似新娘的亡父。（圖／翻攝TikTok@chadaporn002）

記者吳美依／綜合報導

泰國一名新娘在出嫁當天看見「過世父親」的身影，忍不住大吃一驚，原來對方是婚禮場佈人員，只是與爸爸長得驚人相似。不過，她很開心發生這個巧合，也被思念之情惹得激動落淚。

新娘在TikTok發布影片表示，「一個長得很像我父親的陌生人，從另一個省過來幫忙籌備婚禮。這是一個如此驚人的巧合，感覺就像我爸爸派人代表自己，過來幫忙女兒的婚禮。」

根據畫面，場佈人員奧姆（Aom）身穿格紋襯衫，專心搬運著帳篷金屬支架，而他走進新娘家客廳時，正好與新娘父親的一幅照片「同框」。

@chadaporn002 ความบังเอิญทำให้เราได้เจอกัน งานแต่งที่จะไม่มีวันลืม คนแปลกหน้าที่หน้าคล้ายพ่อมากๆ เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาช่วยจัดงานแต่ง มันเป็นความบังเอิญมากๆ บังเอิญจนคิดว่าพ่ออาจส่งตัวแทนมาช่วยในงานแต่งลูกสาว ทั้งการแต่งตัว บุคลิก ชื่อก็ยังขึ้นต้นด้วย อ พ่อเราชื่อแอ้ว พี่คนนี้ชื่อออม ดีใจที่ได้เจอ ทำให้นึกถึงพ่อคิดถึงมากๆ ยังคิดเสมอว่าพ่อยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราเสมอ รักพ่อมาก #ความสุขในงานแต่งของฉัน #ขออนุญาตลงภาพค่ะ ♬ สวยงามเสมอ (Ost. หลานม่า) Hook - Billkin

新娘說明，奧姆的外貌、身材、舉止、穿搭、名字，都跟3年前過世的爸爸很像，「我哭了很多次，尤其因為這件事發生在對我而言格外重要的這天。我很高興認識他，他讓我想起了爸爸。我總是認為，父親還跟我們待在一起。我非常深愛我的父親。」

許多人都被這段故事深深感動，還有一名感同身受網友留言，「在我還是小孩時，我的父親就過世了。我希望可能遇到長得像他的人。我可能會哭個不停。」

Thaiger報導，奧姆本人得知此事時，感到相當吃驚。他也認為，自己長得很像新娘的父親，卻也因此不敢直視照片。

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