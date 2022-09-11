通緝犯出席亡父葬禮「被警當場擊斃」　兒子目睹崩潰！噴到滿身血

▲歐文斯出席父親葬禮時，被便衣刑警開槍打死，他的兒子全身噴滿鮮血。（圖／翻攝臉書Justice For Jason）



記者吳美依／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州（West Virginia）發生駭人事件，37歲的歐文斯（Jason Arnie Owens）出席父親葬禮，才剛把棺材裝上靈車，與姑媽擁抱時，竟被便衣刑警開槍打死。他的鮮血瞬間噴得到處都是，18歲兒子驚恐目睹一切，全身都被染紅。

《華盛頓郵報》報導，此案發生於8月24日，2名便衣刑警手持通緝令，直接走進葬禮現場，他們高喊死者姓名，下秒就拔槍擊斃對方。

目擊親友表示，2名警察分別駕車出現在殯儀館外，一路橫衝直撞，還差點撞到人。而歐文斯當時手無寸鐵，與執法部門的說法完全相反。

▲親友在臉書設立社團，也發動網路募資，希望為歐文斯討回公道。（圖／翻攝臉書Justice For Jason）

家族親友懷特科頓（Cassandra Whitecotton）悲痛地說，2位法警沒有出示身分證明，也沒有發出警告，「他們從來沒有碰到他，也未給予任何協助。」另一位目擊者斯薇格（Mandy Swiger）表示，警察要求眾人遠離歐文斯的遺體，否則就要開槍，「我們想知道，你們為何要在他的家人面前這麼做？你們有什麼權利對一個手無寸鐵的人這麼做？」

歐文斯曾因拒捕逃跑，甚至試圖勒斃一名副警長，於2018年被判處13年有期徒刑，直到去年4月假釋出獄。針對此案，美國法警局（USMS）尚未透露，歐文斯為何又被列為通緝犯。執法部門表示，全案仍在調查中，無法透露太多細節。

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