　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

通緝犯出席亡父葬禮「被警當場擊斃」　兒子目睹崩潰！噴到滿身血

▲▼美國37歲的歐文斯（Jason Arnie Owens）出席父親葬禮，被便衣刑警開槍打死。（圖／翻攝臉書Justice For Jason）

▲歐文斯出席父親葬禮時，被便衣刑警開槍打死，他的兒子全身噴滿鮮血。（圖／翻攝臉書Justice For Jason）

記者吳美依／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州（West Virginia）發生駭人事件，37歲的歐文斯（Jason Arnie Owens）出席父親葬禮，才剛把棺材裝上靈車，與姑媽擁抱時，竟被便衣刑警開槍打死。他的鮮血瞬間噴得到處都是，18歲兒子驚恐目睹一切，全身都被染紅。

《華盛頓郵報》報導，此案發生於8月24日，2名便衣刑警手持通緝令，直接走進葬禮現場，他們高喊死者姓名，下秒就拔槍擊斃對方。

目擊親友表示，2名警察分別駕車出現在殯儀館外，一路橫衝直撞，還差點撞到人。而歐文斯當時手無寸鐵，與執法部門的說法完全相反。

▲▼美國37歲的歐文斯（Jason Arnie Owens）出席父親葬禮，被便衣刑警開槍打死。（圖／翻攝臉書Justice For Jason）

▲親友在臉書設立社團，也發動網路募資，希望為歐文斯討回公道。（圖／翻攝臉書Justice For Jason）

家族親友懷特科頓（Cassandra Whitecotton）悲痛地說，2位法警沒有出示身分證明，也沒有發出警告，「他們從來沒有碰到他，也未給予任何協助。」另一位目擊者斯薇格（Mandy Swiger）表示，警察要求眾人遠離歐文斯的遺體，否則就要開槍，「我們想知道，你們為何要在他的家人面前這麼做？你們有什麼權利對一個手無寸鐵的人這麼做？」

歐文斯曾因拒捕逃跑，甚至試圖勒斃一名副警長，於2018年被判處13年有期徒刑，直到去年4月假釋出獄。針對此案，美國法警局（USMS）尚未透露，歐文斯為何又被列為通緝犯。執法部門表示，全案仍在調查中，無法透露太多細節。

送行竟跟亡父一起上路！孝子「空中灑骨灰」　下秒意外墜機罹難

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／李易峰嫖娼「警方證實了」！違法毀星路
醋桶打翻害壽司郎停業3月！她一把火燒毀14車　悍女全賠了
快訊／驚現「黃泥大瀑布」！新北烏來山路淹大水
LIVE／中颱梅花還會增強？　氣象局最新說明
快訊／梅花發威！　北市9疏散門18時管制「只出不進」
56歲美魔女脫光全裸！　真實身材現形：夠誠意
被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　多路段紫爆
快訊／英女王靈柩「運往愛丁堡」！靈車緩緩駛出　民眾夾道致哀
快訊／永和大型吊車翻覆！　壓毀2轎車
星巴克明起連2天買一送一　限定「3條件」才有優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

威廉爆不想當國王！哈利自薦「那換我」　黛妃喊他暱稱早曝玄機

梅花雨彈炸台「直奔沖繩」！　石垣島離台僅270km首當其衝

通緝犯出席亡父葬禮「被警當場擊斃」　兒子目睹崩潰！噴到滿身血

快訊／英國女王靈柩「運往愛丁堡」！靈車緩緩駛出　民眾夾道致哀

馬來西亞前首相「嚴重失智」　認不出家人！呆坐輪椅畫面曝光

連上外部電網了！扎波羅熱核電廠「關閉最後反應爐」　全面停運

日本開放自由行、免簽證？　日官員暗示「解禁時間表」

巴布亞紐幾內亞7.6強震至少3死！傳有房屋被埋　震央500km外也在晃

卡蜜拉介入王室家庭！威廉慘淪「家破母亡」　典禮1動作曝2人關係

日本溫泉旅館垃圾桶翻出「全裸男嬰屍」！　警嘆：死亡不到1天

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

威廉爆不想當國王！哈利自薦「那換我」　黛妃喊他暱稱早曝玄機

梅花雨彈炸台「直奔沖繩」！　石垣島離台僅270km首當其衝

通緝犯出席亡父葬禮「被警當場擊斃」　兒子目睹崩潰！噴到滿身血

快訊／英國女王靈柩「運往愛丁堡」！靈車緩緩駛出　民眾夾道致哀

馬來西亞前首相「嚴重失智」　認不出家人！呆坐輪椅畫面曝光

連上外部電網了！扎波羅熱核電廠「關閉最後反應爐」　全面停運

日本開放自由行、免簽證？　日官員暗示「解禁時間表」

巴布亞紐幾內亞7.6強震至少3死！傳有房屋被埋　震央500km外也在晃

卡蜜拉介入王室家庭！威廉慘淪「家破母亡」　典禮1動作曝2人關係

日本溫泉旅館垃圾桶翻出「全裸男嬰屍」！　警嘆：死亡不到1天

打遊戲手指被強制吸吮　萌虎斑空中「開掌花」融化95萬網

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

石門水庫逼近滿水位　以每秒100立方公尺低量洩洪並視雨量調整

虱目魚跌價！阿堂鹹粥堅持260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

快訊／李易峰嫖娼「警方證實了」！遭拘留15天違法毀星路

鄰居送吃過的月餅！他拆封「見超噁1幕」氣炸　網喊扯：中毒算誰的

韋禮安唱一半突喊「重來」！　認了「怕超時罰錢」：客家人不能接受

許老三又玩她手機！　小S「張嘴熟睡」糗樣IG被出賣：偷拍的，噓

程雅晨砸18萬上表演課　被網友酸「跟導演睡才有戲拍」

別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

國際熱門新聞

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

哈利悼念場合對梅根「1舉動」洩恩愛

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

尿尿超過20秒是警訊　蹲著上廁所也NG

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

梅花增強為「非常強烈颱風」　日航班取消

和解？哈利、梅根同框威廉、凱特

普丁突遭狗狗狂吠　女王妙回1句話

「1歲就嫁」婆家逼圓房　她忍20年不忍了

女王生前「這封親筆信」　再等63年才能拆

女王駕崩後　小女孩收到她最後1封信

更多熱門

相關新聞

油缸鬆脫飛出油罐車！遊覽車撞上起火20死

油缸鬆脫飛出油罐車！遊覽車撞上起火20死

墨西哥北部塔毛利帕斯（Tamaulipas）發生嚴重車禍，一輛遊覽車在高速公路上與油罐車相撞後引發大火，導致車輛完全焚毀，至少造成20人死亡。

英女王哀悼911恐攻　打破600年王室傳統

英女王哀悼911恐攻　打破600年王室傳統

網紅自傲「馬桶蓋放洗碗機」眾人譙爆

網紅自傲「馬桶蓋放洗碗機」眾人譙爆

小兒麻痺疫情擴大！紐約宣布進入緊急狀態

小兒麻痺疫情擴大！紐約宣布進入緊急狀態

美韓16日將磋商擴大遏制戰略

美韓16日將磋商擴大遏制戰略

關鍵字：

北美要聞執法過當

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

挺極樂養老院！唐從聖：阿嬤開心我就脫

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面