求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

▲隆乳的假體材質 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

來到畢業季，年輕人即將踏入職場，希望以最佳狀態迎接新生活。特別是暑假期間，不僅是求職季，也是醫美診所迎來大量顧客時期，尤其是進行隆鼻加隆胸的複合型手術，不過在這波畢業季之前，國內有醫美醫師發現一個特殊情況，自從新冠疫情之後，「中壯年」族群比過往有越來越多的趨勢。

國內整形專家鍾金源則是以自家診所的顧客比例來分析發現，年輕族群對於醫美手術的需求明顯增加，尤其是複合式手術的詢問度，在畢業季前夕激增三成。鍾金源說：「許多畢業的女大生對於精緻五官和身材升級的隆鼻加隆乳手術有著特別的興趣」，她們認為這種手術能在短時間內提升個人的顏值和外貌，對於即將進入職場、無疑是一種求職的加分項目。而畢業的男大生則是詢問的是雙眼皮和隆鼻手術，透過強化臉部線條，提升在面試官面前的第一印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內整形醫師鍾金源（穿白袍）。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整形醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在這波畢業季之前，國內另外知名整形醫師邱浚彥卻發現，新冠疫情之後，在醫美市場中，「抗衰老療程」是越發的蓬勃，而來進行抗衰老療程的客群年齡主要為40到65歲，是醫美診所當中客戶佔比約40%。其中，切眉手術是最多的，佔比約4成，眼袋手術佔比約3成，且這兩種手術的需求都有日漸增加的趨勢。

邱浚彥分析，因為人們平均壽命延長，同時也保有「更年輕的心態」的情況下，當然會更想要克服老化過程當中的自然現象，所以會來切除眼袋、切眉等手術，追求讓自己看起來較為年輕的外貌。相較於年輕族群，「中壯年族群」口袋比較深，也比年輕人更加願意掏錢。

邱浚彥認為，中壯年族群有「存老本」的概念，相較年輕人活在當下的觀念追求享樂消費，所以在新冠疫情過後，紛紛選擇出國旅行，變相把醫美費用轉成旅行消費用途，才讓年輕族群在相較之下變得比較萎縮。