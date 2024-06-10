　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

▲隆乳的假體材質 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲隆乳的假體材質 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

來到畢業季，年輕人即將踏入職場，希望以最佳狀態迎接新生活。特別是暑假期間，不僅是求職季，也是醫美診所迎來大量顧客時期，尤其是進行隆鼻加隆胸的複合型手術，不過在這波畢業季之前，國內有醫美醫師發現一個特殊情況，自從新冠疫情之後，「中壯年」族群比過往有越來越多的趨勢。

國內整形專家鍾金源則是以自家診所的顧客比例來分析發現，年輕族群對於醫美手術的需求明顯增加，尤其是複合式手術的詢問度，在畢業季前夕激增三成。鍾金源說：「許多畢業的女大生對於精緻五官和身材升級的隆鼻加隆乳手術有著特別的興趣」，她們認為這種手術能在短時間內提升個人的顏值和外貌，對於即將進入職場、無疑是一種求職的加分項目。而畢業的男大生則是詢問的是雙眼皮和隆鼻手術，透過強化臉部線條，提升在面試官面前的第一印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲元和雅院長鍾金源大秀8塊腹肌，讓沈玉琳很驚奇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內整形醫師鍾金源（穿白袍）。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整形醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整形醫師邱浚彥 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過在這波畢業季之前，國內另外知名整形醫師邱浚彥卻發現，新冠疫情之後，在醫美市場中，「抗衰老療程」是越發的蓬勃，而來進行抗衰老療程的客群年齡主要為40到65歲，是醫美診所當中客戶佔比約40%。其中，切眉手術是最多的，佔比約4成，眼袋手術佔比約3成，且這兩種手術的需求都有日漸增加的趨勢。

邱浚彥分析，因為人們平均壽命延長，同時也保有「更年輕的心態」的情況下，當然會更想要克服老化過程當中的自然現象，所以會來切除眼袋、切眉等手術，追求讓自己看起來較為年輕的外貌。相較於年輕族群，「中壯年族群」口袋比較深，也比年輕人更加願意掏錢。

邱浚彥認為，中壯年族群有「存老本」的概念，相較年輕人活在當下的觀念追求享樂消費，所以在新冠疫情過後，紛紛選擇出國旅行，變相把醫美費用轉成旅行消費用途，才讓年輕族群在相較之下變得比較萎縮。

ET快訊
獨／早餐店「加蛋降價了」！　良心店家：不該賺這麼多
孫鵬首度鬆口道歉！　挽回二婚內幕曝光
艾莉絲突遭「4警察上門盤查」！　身心俱疲：事件非常誇張
野生邊佑錫現身家樂福！　「找大西瓜自拍」太萌
馬克宏宣布解散議會、提前大選　5大QA一次看
快訊／戰績第三　樂天桃猿教練團異動
玉兔「先有後婚2年」吐最大遺憾！泛淚怨尪：生完就沒關係了嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

12星座一周運勢！摩羯桃花爆棚　天秤工作愛情兩頭燒

基隆潮境公園前馬路今下午2點通車　李孟諺：速限25公里

西南風挾雷雨彈！今起連轟南部7天　東部上看35度高溫

新北市美術館戶外「落日派對」！集結生態導覽、市集、電子樂

台中日曜天地祭美妝即期品特賣　YSL、Jo Malone香氛500元有找

端午連假第一晚「東大門夜市」人潮曝！網感動：花蓮加油

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

12星座一周運勢！摩羯桃花爆棚　天秤工作愛情兩頭燒

基隆潮境公園前馬路今下午2點通車　李孟諺：速限25公里

西南風挾雷雨彈！今起連轟南部7天　東部上看35度高溫

新北市美術館戶外「落日派對」！集結生態導覽、市集、電子樂

台中日曜天地祭美妝即期品特賣　YSL、Jo Malone香氛500元有找

端午連假第一晚「東大門夜市」人潮曝！網感動：花蓮加油

車流僅去年3成！天候影響蘇花路廊連假順暢　行車前留意氣象

踝襪、短襪=老人？妹子認證「媽媽才穿」網紅也中槍　大票崩潰

北部粽熱量最高！　營養師認證1款粽：相對健康

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

求職加分！隆鼻+隆乳詢問度　畢業女大生激增3成

孫鵬首度鬆口道歉！ 狄鶯鬧離婚9天「一時情緒」挽回二婚內幕曝光

「台南國會改革主座談是國民黨」　王鴻薇酸郭國文成藍附隨組織

端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

中華男籃歸化大黑馬　麥卡洛奪得PLG職籃東山再起獎

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

快訊／端午變天！　7縣市大雨特報

進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了

醫師高考增列年級限制！6校學生遭突襲抗議

日本爆「食人菌」疫情　疾管署說明

快訊／雨勢升級！　7縣市豪大雨

日本爆食人菌疫情！前台大醫：不用取消旅行

雨還要下6天　2地午後雷雨最猛

連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

端午節行房恐遭邪毒傷身！命理師揭6禁忌

更多熱門

相關新聞

馬路驚見「輪胎離家出走」　驚險穿越2車之間

馬路驚見「輪胎離家出走」　驚險穿越2車之間

有民眾在網路上PO出一段影片，一名駕駛開著車行經高雄岡山區一處路口時，突然出現一個輪胎從對向滾過來，而且精準的從兩輛車中間穿越，幸運的沒有砸中任何車輛或民眾，讓開車的民眾滿臉問號，不知為何路上會出現這麼離譜的情況？

男酒測前狂吐氣：我有經驗的　結果悲劇了

男酒測前狂吐氣：我有經驗的　結果悲劇了

高雄大社地下賭場被抄　58人端午節進警局

高雄大社地下賭場被抄　58人端午節進警局

即／端午連假「高雄地下賭場」開工　警突襲逮58人

即／端午連假「高雄地下賭場」開工　警突襲逮58人

打400支坡尿酸豐臀「化膿感染」 女子拍影片親曝慘狀

打400支坡尿酸豐臀「化膿感染」 女子拍影片親曝慘狀

關鍵字：

高雄醫美法喬整形大獎切眉眼袋隆乳資深族群畢業元和雅

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

台中私人招待所驚見「超兇女體盛」！醫師喊母湯

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面