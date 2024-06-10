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社會 社會焦點 保障人權

高雄馬路驚見「輪胎離家出走」　兩車之間驚險穿越嚇壞駕駛

記者陳宏瑞／高雄報導

有民眾在網路上PO出一段影片，一名駕駛開著車行經高雄岡山區一處路口時，突然出現一個輪胎從對向滾過來，而且精準的從兩輛車中間穿越，幸運的沒有砸中任何車輛或民眾，讓開車的民眾滿臉問號，不知為何路上會出現這麼離譜的情況？

▲▼岡山輪胎 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲民眾開車行經岡山某路口，驚見輪胎（紅圈處）從兩台車中間穿越而過。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

民眾在YOUTUBE頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳這段影片，一名駕駛開著車行經高雄岡山區岡山路、筧橋路口時，突然出現一個輪胎從對向高速滾過來，而且精準的從他的車和前方車輛中間穿越，往後方滾去，幸運的沒有砸中任何車輛或民眾。

▲▼岡山輪胎 。（圖／記者陳宏瑞攝）

根據影片，疑似是對向一輛白色轎車的右後輪輪胎突然鬆脫，整個輪胎脫離輪框而出，一直滾向對面，十分驚險。

轄區岡山分局表示，並沒有接獲相關的報案，但經檢視影片，依據道路交通管理處罰條例30 條之1規定:汽車行駛道路、車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。如因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

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