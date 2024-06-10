今收假日國5北向宜蘭-坪林最塞　高公局建議9點前出發

▲今天是端午連假收假日，國道最塞出現在國5北向宜蘭-坪林等路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(10日)是端午節連假收假日，高速公路局預判今上午國道重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局指出，國道昨全日交通量為110百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均(2.6百萬車公里)之1.1倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日下午除國1北向北斗至埔鹽系統(晚間6時紓解)、竹北至湖口(晚間6時紓解)及國5北向頭城至坪林(晚間11時紓解)外，其餘路段行車大致正常。

▲國道端午連假期間實施多項疏導措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日凌晨0時至清晨5時交通量為5.9百萬車公里，為平日年平均(3.9百萬車公里)之1.5倍；預估今日全天交通量為115百萬車公里。目前各國道路況皆大致正常，至今上午7時，交通量為9.0百萬車公里。

高公局表示，今日國道相關疏導措施，包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1時至晚間6時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。