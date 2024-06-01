foodpanda「6月超殺優惠碼」快收！　有達美樂買1送1、10元珍奶

▲foodpanda6月限定優惠碼來了。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸快來了！外送平台「foodpanda」6月限定「超殺優惠碼」來了，不僅有漢堡王、達美樂買1送1，還有星巴克指定飲品第2杯半價、CoCo珍奶第2杯10元喝等好康，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●端午節優惠

1. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六吃大餐」，可享「美食外送消費滿額打79折」優惠，每人限用3次。

2. 即日起至6月14日凡輸入優惠碼「六月人氣名店」，pandapro會員可享「美食外送指定店家下單滿279元打79折」優惠，最高現折80元，每人限用1次。

3. 即日起至6月14日凡輸入優惠碼「快六吃粽子」，即可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元享打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次。

4. 即日起至6月10日凡輸入優惠碼「龍粽送」，pandago服務可想「運費7折」優惠，最高現折70元，活動期間每人使用次數無上限。

▲星巴克指定飲品第2杯半價喝。

●大牌精選優惠

1. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六吃麥當勞」，即可享「麥當勞下單滿339元打85折」，最高現折100元，每人限用1次，提醒部分分店不適用。

2. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「週二星享日」，每周二可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，提醒部分分店不適用。

3. 6月12日至6月25日凡輸入優惠碼「快六喝星巴克」，即可享「星巴克下單滿299元打85折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，提醒部分分店不適用。

4. 即日起至6月19日凡輸入優惠碼「快六吃漢堡王」，即可享「漢堡王下單滿300元現折50元」，每人使用無上限，提醒部分分店不適用。

5. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六必勝客」，即可享「必勝客下單滿200元現折30元」優惠，提醒部分分店不適用。

6. 6月11日免優惠碼可享「星巴克特大杯冰美式」或「星巴克特大杯冰那堤」第2杯5折優惠，提醒部分分店不適用。

7. 6月18日免優惠碼可享「星巴克特大杯冷萃咖啡或「星巴克特大杯冰那堤」第2杯5折優惠，提醒部分分店不適用。

8. 6月25日免優惠碼可享「星巴克特大杯摩卡可可碎片星冰樂」或「星巴克特大杯冰特選那堤」第2杯5折優惠，提醒部分分店不適用。

9. 6月7日至6月20日免優惠碼可享「CoCo都可大杯珍珠奶茶第2杯10元」優惠，提醒部分分店不適用。

10. 6月10日至6月24日凡輸入優惠碼「快六啃德基」，即可享「肯德基下單滿369元現折50元」優惠，提醒部分分店不適用。

11. 6月10日至6月24日凡輸入優惠碼「快六啃蛋撻」，即可享「肯德基下單滿299元現折30元」優惠，提醒部分分店不適用。

●pandapro專屬優惠

1. 即日起至6月30日新訂閱用戶可於帳戶領取「優惠券與折扣」享有「美食外送下單滿269元打5折」優惠，最高現折135元，每人限用1次，數量有限、送完為止。

2. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六多慧吃」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，每人限用4次。

3. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六多慧送」，pandapro指定用戶使用pandago服務可享「運費66折」優惠，最高現折100元，每人限用6次。

4. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六多慧拿」，pandapro用戶可享「外帶自取指定店家滿額打9折」優惠，最高現折40元，每人限用2次。

5. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六多慧刷」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿229元領22%胖達幣回饋」，最高回饋80胖達幣，每人限用1次，提醒部分店家及門市不適用。

●超級會員日

1. 6月5日限時1天pandapro會員可享「八方雲集下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元，提醒部分分店不適用。

2. 6月12日限時1天pandapro會員可享「必勝客下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元，提醒部分分店不適用。

3. 6月19日限時1天pandapro會員可享「梁社漢排骨下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元，提醒部分分店不適用。

4. 6月26日限時1天pandapro會員可享「清心福全下單滿229元打7折」優惠，最高現折140元，提醒部分分店不適用。

●週一熊來送

1. 6月10日、6月17日、6月24日凡輸入優惠碼「週一肯德基」，即可享「肯德基下單滿299元打8折」優惠，最高現折100元，每人限用1次。

2. 6月10日起至6月24日免優惠碼可享「肯德基下單草莓大福XL餐打81折起」優惠，提醒部分分店不適用。

▲免優惠碼爽吃達美樂全尺寸披薩買1送1。

●美食外送

1. 即日起至6月30日美食外送下單指定餐廳享「指定品項打8折起」優惠，加碼訂單滿259元輸入優惠碼「快六吃水果」再打79折，最高現折60元，每人限用1次。

2. 即日起至6月19日免優惠碼可享「漢堡王經典脆雞堡輕巧餐買1送1」，提醒部分分店不適用。

3. 6月20日至7月3日免優惠碼可享「漢堡王荒野小怪獸起司牛雞堡餐買1送1」優惠，提醒部分分店不適用。

4. 6月26日至7月9日免優惠碼可享「漢堡王花培雞堡餐買1送1」優惠，提醒部分分店不適用。

5. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六紙包麵」，即可享「Pasta Hut下單滿200元現折30元優惠」，提醒部分分店不適用。

6. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六功夫雞」，即可享「必勝客霸王功夫雞專門店下單滿250元現折60元」優惠，提醒部分分店不適用。

7. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六吃比薩」，即可享「必勝客披薩專賣店下單滿350元現折20元」優惠，提醒部分分店不適用。

8. 即日起至6月30日免優惠碼可享「必勝客指定新上市大比薩（4口味）下殺299元吃」，提醒部分分店不適用。

9. 即日起至6月30日免優惠碼可享「必勝客小比薩同口味買1送1」優惠，口味包括和風章魚燒、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福，提醒部分分店不適用。

10. 即日起至6月30日免優惠碼可享「達美樂全尺寸披薩買1送1」，提醒部分分店不適用。

11. 即日起至6月30日免優惠碼可享「達美樂經典四喜大披薩優惠價 329元」，提醒部分分店不適用。

●外帶自取優惠

1. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六拿飲料」，可享「外帶自取指定飲品店家下單滿100元打7折」優惠，最高現折50元，優惠限每日下午2時起開放使用至5時，每人限用2次，數量有限、用完為止。

2. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「快六自取省」，可享「外帶自取指定店家下單滿179元打9折」優惠，最高現折30元，每人限用5次，數量有限、用完為止。

●生鮮雜貨

1. 6月15日凡輸入優惠碼「多慧保養六」，pandapro會員可享「生鮮雜貨精選藥妝店下單滿849元打75折」優惠，最高現折400元，每人限用1次。

2. 6月29日凡輸入優惠碼「多慧補貨六」，pandapro會員可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打75折」優惠，最高現折300元，每人限用1次。

▲聯名卡也祭出限定優惠。

●聯名卡專屬優惠

1. 即日起至6月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「六月卡送」，可享「指定餐廳外送滿229元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「六月卡送」，可享「生鮮雜貨指定店家下單滿699元打69折」優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月30日使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「六月卡送」，即可享「美食外帶自取下單滿149元打69折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月30日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「psjcb406」，即可享現折100元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc406」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至6月30日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce406」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1. 即日起至6月30日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「發送」，即可享「運費8折」優惠，最高現折88元，每人限用8次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至6月30日凡輸入優惠碼「五告送」，即可享「運費滿150元現折50元」優惠，每人限用5次，數量有限、兌完為止。