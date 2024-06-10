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火燒40年嘉義名店「大林狗尾雞」　老闆連夜打電話取消全部訂位

▲火燒40年嘉義名店「大林狗尾雞」　老闆連夜打電話取消全部訂位。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲端午連假一把火燒毀40年嘉義名店大林狗尾雞。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、許力方／嘉義報導

嘉義縣大林在地經營40年的知名狗尾雞餐廳8日下午廚房失火，釀成嚴重火災，迅速延燒至隔壁倉庫，端午連假第一天不幸遭火襲，傳承第二代的簡姓老闆一看餐廳內部被燒得面目全非，焦黑不堪，緊急在第一時間打電話一一向客人致歉，取消全部訂位。

事發於8日下午2時許，嘉義縣消防局獲報，大林中山路附近發生火警，到場發現是知名老店「大林狗尾雞王」的廚房起火，火勢迅速延燒至隔壁鐵皮倉庫，甚至有氣爆危險，不斷冒出濃煙，消防員隨即布線灑水，同時緊急搬出瓦斯罐，撲滅火勢，所幸現場沒有人員受傷受困，燃燒面積約120平方公尺，詳細起火原因仍待調查釐清。

火警正值中午休時間，餐廳沒有營業，事後簡姓老闆返回一看，整間餐廳內部面目全非，地板、天花板、廚房、走廊等裝潢都被燒得焦黑破爛。適逢端午連假餐廳訂位滿滿，老闆受訪時無奈說，第一時間他們忙得一團亂，但仍請消防員幫忙拿出資料，連夜打電話通知所有顧客，因為他做生意講求信用，對客人道歉之外，也取消了訂位，準備開始重建復原。

大林狗尾雞王堪稱是全台唯一薄荷雞，在地老饕都讚好吃。老闆說，後續重建之路盡量能省則省，但一定會繼續經營，狗尾雞的老手藝從媽媽承接給他，已經40幾年時間，「我不可能讓它沒有」、「我不可能把這個招牌毀了！」連假第一天就遭火劫，所幸沒有人員受傷，只有財物損失，老闆承諾會盡快恢復營業。

▲火燒40年嘉義名店「大林狗尾雞」　老闆連夜打電話取消全部訂位。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲火燒40年嘉義名店「大林狗尾雞」　老闆連夜打電話取消全部訂位。（圖／記者翁伊森翻攝）

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