20歲男酒駕逆向衝上國道！正面猛撞休旅車　毀6車釀1人傷

▲官男酒駕逆向造成6車受損1人受傷送醫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

國道3號南向295.8公里、嘉義中埔路段，今（9日）清晨4時許發生酒駕追撞事故，20歲官姓男子駕駛轎車行經中埔交流道時，突然逆向衝入南向內側車道，鄭男先是撞上1輛白色休旅車後，後方車輛閃避不及發生追撞，另外有3輛汽車分別輾壓掉落物受損，事故造成6車受損1人受傷送醫，警方到場後對官男實施酒測，發現官酒測值超過標準，訊後依公共危險移送法辦。

警方表示，今日清晨4時20分許，官男駕駛轎車由中埔交流道逆向由南往北行駛於南向內側車道，撞擊鄭男駕駛的白色休旅車後，停於內側車道，再遭胡男駕駛的轎車撞擊；另邱男、王女、吳男駕駛之自小客車分別輾壓掉落物肇事。官男經酒測，發現酒測值達0.41mg/L，訊後依涉犯公共危險罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

休旅車駕駛鄭男表示，事故當下突然看到1輛轎車朝他直衝而來，他閃避不及便與對方正面撞上，車體嚴重扭曲變形，幸好有安全帶及安全氣囊保護，僅手腳多處擦傷，被送往嘉義基督教醫院救治，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，防制酒駕有「酒前不開車」、「酒後不開車」、「指定駕駛」、「代客叫（開）車」、「慎防隔夜醉」等口訣，民眾如赴宴，為避免喝酒之後不放心車輛停於外面，可以不開車搭乘大眾運輸工具往返聚會地點、或指定不喝酒的親友負責把大家安全載回家；另可運用餐廳提供之代客叫車服務；前一日喝酒過量隔天仍可能有酒精殘留未代謝完畢，建議飲酒可盡量選擇隔天不用開車出門後上班之時機，方能盡興又安全。