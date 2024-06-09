東區2夯店被偷4次！知名雞湯店收銀機變慣竊ATM　警方抓人了

記者張君豪／台北報導

北市東區知名夯店「牛肉麵雞湯」、「DEC Taipei」餐酒館在今年4-5月陸續遭慣竊入侵竊取收銀櫃內現金，其中網路熱門雞湯店遭同一慣竊在一個月內連續入侵竊取收銀機內現鈔，總計損失約7萬元，餐酒館則因店內收銀機沒放置太多現金，損失約在千元新台幣之譜，轄區大安警分局獲報後展開調查，鎖定一名曾從事詐團的葉姓慣竊涉案。



▲葉男5月間連續入侵北市東區知名餐廳竊取店內財物遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示：日前接獲轄內上述餐飲業者報案，兩間知名餐廳從今年5月初連續遭人闖入並竊取櫃台收銀機現金，慣竊總計犯罪4次，其中雞湯店連續遭竊嫌3次闖入，兩間店家總計損失約新7萬元。





經警方調閱監視器，發現慣竊熟稔餐廳營業流程，部分店家會利用非營業清晨時間，讓員工清晨收貨或者幫同業外送食材，會把鑰匙藏在店門外隱密處，慣竊則隨機挑選不特定店家，搜索店門外可能藏鑰匙之處，藉此手法開門入內搜括收銀機，甚至破壞門窗爆竊店家，警方調閱監視器後，鎖定騎機車到東區犯案的葉姓竊嫌（35歲、經查有詐欺前科）。

大安警方6日持台北院檢核發拘票、搜索票赴新北市淡水區新春街某社區大樓葉嫌租屋處搜索，當場拘提葉男到案，葉嫌落網辯稱因缺錢支付租金，才會下手行竊東區知名夯店，但「未料才偷4次警察就登門抓人」，警方偵訊後依《刑法》竊盜、加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。





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