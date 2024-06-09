　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東區2夯店被偷4次！知名雞湯店收銀機變慣竊ATM　警方抓人了

記者張君豪／台北報導

北市東區知名夯店「牛肉麵雞湯」、「DEC Taipei」餐酒館在今年4-5月陸續遭慣竊入侵竊取收銀櫃內現金，其中網路熱門雞湯店遭同一慣竊在一個月內連續入侵竊取收銀機內現鈔，總計損失約7萬元，餐酒館則因店內收銀機沒放置太多現金，損失約在千元新台幣之譜，轄區大安警分局獲報後展開調查，鎖定一名曾從事詐團的葉姓慣竊涉案。

▲葉男5月間連續入侵北市東區知名餐廳竊取店內財物遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）
▲葉男5月間連續入侵北市東區知名餐廳竊取店內財物遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示：日前接獲轄內上述餐飲業者報案，兩間知名餐廳從今年5月初連續遭人闖入並竊取櫃台收銀機現金，慣竊總計犯罪4次，其中雞湯店連續遭竊嫌3次闖入，兩間店家總計損失約新7萬元。

▲葉男5月間連續入侵北市東區知名餐廳竊取店內財物遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方調閱監視器，發現慣竊熟稔餐廳營業流程，部分店家會利用非營業清晨時間，讓員工清晨收貨或者幫同業外送食材，會把鑰匙藏在店門外隱密處，慣竊則隨機挑選不特定店家，搜索店門外可能藏鑰匙之處，藉此手法開門入內搜括收銀機，甚至破壞門窗爆竊店家，警方調閱監視器後，鎖定騎機車到東區犯案的葉姓竊嫌（35歲、經查有詐欺前科）。

大安警方6日持台北院檢核發拘票、搜索票赴新北市淡水區新春街某社區大樓葉嫌租屋處搜索，當場拘提葉男到案，葉嫌落網辯稱因缺錢支付租金，才會下手行竊東區知名夯店，但「未料才偷4次警察就登門抓人」，警方偵訊後依《刑法》竊盜、加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

▲葉男5月間連續入侵北市東區知名餐廳竊取店內財物遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

►獨／北市中階警官驚爆性侵親生女　挨告厚顏急送報告：5／1退休

►獨／狼警4月初遭控性侵親生女　2周後才拔主管仍未受懲處

►竹聯戰堂成員擁槍毒　藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

ET快訊
快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報
媽祖被關公「合婚」冠夫姓　信眾見大紅彩球怒：這粒拿掉！
起飛喊卡旅客全下機　華航：訊號異常更換飛機
曾馨瑩、林熙蕾一起致哀　素色裝扮到場
快訊／雨還沒停！大雷雨灌3縣市　防劇烈降雨、雷擊
彰化小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮
快訊／華航CI126起飛突喊卡！急返停機坪　旅客全下機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東區2夯店被偷4次！知名雞湯店收銀機變慣竊ATM　警方抓人了

悚！台中男遭酒瓶砸頭…扶鐵捲門留下「血掌印」　疑2同鄉動手

遭撞飛搶命110天！彰化伸港小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮

刺青毒男遇盤查耍金蟬脫殼！裸上身狂逃　警借路人機車抓人

29歲男陷愛情詐騙！衝銀行領85萬　帳號+提款卡都要給「女友」

超商內獨喝6瓶啤酒竟開車上路　醉男逆跨雙黃線遭警攔測下場曝

新北騎警「馬車」停平交道　撞毀遮斷桿竟落跑...賠錢挨罰再吊照

獨／台中男頭部中彈「右進左出」　鄰居曝爭吵聲：進出很複雜

325萬BMW i4爛毀畫面曝！106線自撞山壁　右側破相雙輪歪斜

人肉擋車驚險畫面曝！18噸消防車「自撞」　電桿歪腰鋼筋露出

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

東區2夯店被偷4次！知名雞湯店收銀機變慣竊ATM　警方抓人了

悚！台中男遭酒瓶砸頭…扶鐵捲門留下「血掌印」　疑2同鄉動手

遭撞飛搶命110天！彰化伸港小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮

刺青毒男遇盤查耍金蟬脫殼！裸上身狂逃　警借路人機車抓人

29歲男陷愛情詐騙！衝銀行領85萬　帳號+提款卡都要給「女友」

超商內獨喝6瓶啤酒竟開車上路　醉男逆跨雙黃線遭警攔測下場曝

新北騎警「馬車」停平交道　撞毀遮斷桿竟落跑...賠錢挨罰再吊照

獨／台中男頭部中彈「右進左出」　鄰居曝爭吵聲：進出很複雜

325萬BMW i4爛毀畫面曝！106線自撞山壁　右側破相雙輪歪斜

人肉擋車驚險畫面曝！18噸消防車「自撞」　電桿歪腰鋼筋露出

日本2比特犬「自己開窗」跳車逃跑！民眾怕爆　警出動搜索

海地臨時總理康尼爾送醫住院　出現呼吸問題

趙麗穎罕公開曬娃！　與馮紹峰5歲大兒子曝光「母子溫馨同框」

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報

美海灘突現罕見翻車魚！長2公尺「像膨脹硬幣」　專家驚：怎出現在這

「買房 vs 投資0050」怎麼選？　網給答案：貴不代表會跌

探訪魚魚盛宴！吉安鄉19部落捕魚祭陸續登場　分享阿美族好味道

360年媽祖嫁關公「被冠夫姓」　還當細姨！廟方嗆：不需酸民干涉

快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　國家警報再告警

宏都拉斯白蝦「對台出口暴跌近60%」　蝦農：中國只用半價買

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

快訊／新莊婦清晨墜樓　肢體變形當場死亡

即／國1高科8車連撞　後方車流塞爆

驚險畫面曝！中油2.8萬噸油輪撞高雄港防波堤

醉女坐計程車回家！驚醒「運將全裸躺旁邊」

台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」　12年前勇破兇殺案

遮車牌台3線狂飆　2超跑顏色太炫這下慘了

人夫主管車震+野戰女大生　允拿到父母遺產就離婚

彰化伸港小姊妹仍昏迷　四肢已出現萎縮

認真要學生要穿襪游泳　台東高中曝苦衷

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

106線自撞山壁　BMW i4爛毀畫面曝

欠稅823萬美魔女遭管收　床太硬決定吐錢

桃園役男3年不出房門！　2度缺席徵兵體檢下場曝光

更多熱門

相關新聞

北市女白天酒駕！逆向蛇行擊落騎士

北市女白天酒駕！逆向蛇行擊落騎士

北市大安警方3日中午接獲報案，轄區信義路3段、建國南路1段口發生一起交通事故，黃姓女子駕駛Volvo轎車在信義路上朝西向逆向蛇行，不慎擦撞對向的機車騎士，所幸這起車禍並未造成機車騎士受重傷。警方到場對黃女酒測，驚見黃女酒精濃度高達每公升0.61毫克，嚴重超過法定標準，依法將其帶返所偵辦，同時也針對逆向行駛違規部分掣單舉發。

柯南兇手最愛毒藥！日大學「50g氰化物」遭竊

柯南兇手最愛毒藥！日大學「50g氰化物」遭竊

休旅車主請友人佔位...特斯拉想停爆口角

休旅車主請友人佔位...特斯拉想停爆口角

與佛「結緣」？男子入寺偷80公斤翡翠玉石

與佛「結緣」？男子入寺偷80公斤翡翠玉石

居酒屋陶瓷狸貓太可愛　北市婦2度偷走

居酒屋陶瓷狸貓太可愛　北市婦2度偷走

關鍵字：

大安警分局敦化南路派出所雞湯店餐酒館竊案葉男

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

今全台有雨　「下最大」地區曝

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面