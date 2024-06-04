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北市女白天酒駕！「瑞典坦克」逆向蛇行擊落騎士　驚險影片曝

 記者張君豪／台北報導

北市大安警方3日中午接獲報案，轄區信義路3段、建國南路1段口發生一起交通事故，黃姓女子駕駛Volvo轎車在信義路上朝西向逆向蛇行，不慎擦撞對向的機車騎士，所幸這起車禍並未造成機車騎士受重傷。警方到場對黃女（38歲）酒測，驚見黃女酒精濃度高達每公升0.61毫克，嚴重超過法定標準，依法將其帶返所偵辦，同時也針對逆向行駛違規部分掣單舉發。

▲黃女白天喝酒開車出門訪友，卻逆向行駛撞機車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

黃女白天喝酒開車出門訪友，卻逆向行駛撞機車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

根據警方調查：黃女當天早上在家飲酒，中午打算開車到信義區找朋友拿東西，未料飲酒過量，根本無法安全駕車，上車後把車開到信義路就右轉逆向、蛇行，險象環生，甚至撞傷一名機車騎士，所幸騎士就醫後無大礙。警方偵訊後依觸犯《刑法》公共危險、過失傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲黃女白天喝酒開車出門訪友，卻逆向行駛撞機車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方指出，《刑法》185條3項「駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處三年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以下罰金」，今年針對「酒後駕車」加強執法取締，取締件數統計到5月31日止，計取締酒後駕車151件，呼籲民眾切莫酒後開車以免觸法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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