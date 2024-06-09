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「粽」合測驗你對了幾題？　賴清德大啖鹼粽冰憶母烙諧音梗

記者呂晏慈／台北報導

端午連假期間，總統賴清德今（9日）透過官方LINE分享端午節「粽」合測驗，與支持者互動，並祝福國人端午佳節愉快、闔家平安，此外，賴清德官方YouTube頻道也釋出一段他大啖鹼粽冰的影片，不忘展現「賴氏幽默」講諧音梗，說「不要誤會，以為吃這個會減重（鹼粽）」，讓合體拍影片的立委吳沛憶、黃捷呵呵笑幾聲。

▲▼「粽」合測驗你對了幾題？　賴清德大啖鹼粽冰憶母烙諧音梗。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

 ▲賴清德大啖鹼粽冰。（圖／翻攝自賴清德YouTube頻道）

賴清德YouTube頻道昨天公布與吳沛憶、黃捷合拍影片享用鹼粽冰的精華短片，今天中午「端午特輯」完整影片將會在該頻道上線。

在精華短片中，吳沛憶介紹說，因為賴清德愛吃甜的，所以她找遍粽子裡面最甜的就是萬華的「鹼粽冰」，賴清德打趣回應，「不要誤會，以為吃這個東西會減重」，讓一旁的黃捷聞言乾笑幾聲。賴更透露，其實他很喜歡吃鹼粽，因為媽媽昔日每年都會在端午節做鹼粽，不過，他們吃鹼粽是「沾砂糖」。

有趣的是，賴清德吃到一半不忘檢查吳沛憶、黃捷吃鹼粽冰的「進度」，大嘆兩人根本沒有吃，吳沛憶還剩4顆，黃捷還剩3顆。他笑談，鹼粽冰裡面的東西他都喜歡吃，包括冰、鹼粽、湯圓，所以看到這一碗真的很高興，更放下湯匙，當場把碗捧起來大快朵頤，讓吳、黃兩人忍不住感慨道：「有夠愛」、「很幸福」、「你要不要再沾一點砂糖？」

▼賴清德透過「粽」合測驗與支持者互動。（圖／翻攝自賴清德官方LINE，下圖同）

▲▼「粽」合測驗你對了幾題？　賴清德大啖鹼粽冰憶母烙諧音梗。（圖／翻攝自賴清德官方LINE）

▲▼「粽」合測驗你對了幾題？　賴清德大啖鹼粽冰憶母烙諧音梗。（圖／翻攝自賴清德官方LINE）

▲▼「粽」合測驗你對了幾題？　賴清德大啖鹼粽冰憶母烙諧音梗。（圖／翻攝自賴清德官方LINE）

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