哈瑪斯：以色列為救4人質「屠殺210人」　包含人質、平民

▲ 以色列連日空襲加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列軍方8日宣布，從加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營以及周邊地區救出4名生還人質。但哈瑪斯旗下分支卡桑旅隨即反擊稱，以色列是透過「可怕的屠殺」來解救某些人質，直指以方在紐瑟拉特的人質救援行動中殺害210人，其中包含部分人質與當地平民。

以軍8日宣布救出2023年10月7日在以色列南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時遭到哈瑪斯綁架的4名人質，分別為25歲的阿加瑪尼（Noa Argamani）、21歲的梅爾（Almog Meir Jan）、27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。

對此，哈瑪斯卡桑旅發言人阿布．烏拜達（Abu Ubaida）卻在Telegram發表聲明指出，「以色列透過犯下可怕的大屠殺，解救了部分人質，但也在行動中殺害了其他人質。」

哈瑪斯官員聲稱，以色列軍隊在8日的一次突襲中，從哈瑪斯手中解救了4名從10月以來就一直被扣押的人質，但為了救出這些人質，以色列在該地區發動空襲，導致當地超過200名巴勒斯坦人在空襲中喪生，這是戰爭爆發以來最血腥的一次襲擊。

▲中以混血女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救。（圖／路透）



哈瑪斯雖聲稱有超過210名「烈士」在救援行動中被殺，但該數字並未獲得確認，且沒有區分哈瑪斯武裝分子與平民。以色列國防軍雖承認在救援行動中殺害巴勒斯坦平民，但卻將責任歸咎給哈瑪斯將人質關在平民密集的地方，並在此開戰。

以色列國防軍發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）說，「據我們所知，傷亡人數不到100人，且不知道其中有多少人是恐怖分子。」

目前仍無法證實以色列此次的人質解救行動與空襲是否屬於同一次行動，但這2起事件都發生在戰事頻繁的加薩中部地區「紐瑟拉特」。紐瑟拉特人口密集，在以色列與哈瑪斯爆發戰爭的8個月來，經常陷入戰火。

▲以色列空襲加薩走廊。（圖／路透）



阿布．烏拜達強調，「以色列的這次行動將對以色列人質構成巨大威脅，將對他們的生活條件和生命狀況產生負面影響。」

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的副主席則表示，以色列雖在紐瑟拉特發動軍事行動救出人質，但是這不會影響目前的囚犯人質交換協議。

哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）8日強調，「抗爭將繼續」。對於以色列在加薩難民營成功解救人質，他強調，「我們的人民不會投降，將繼續抗爭，在罪惡的敵人面前捍衛我們的權利。如果他們認為可以透過武力強迫我們，那麼就只是癡心妄想。」