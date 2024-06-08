中捷砍人案隔天！台中某國小童拿美工刀追同學　家長嚇壞

▲台中市某國小發生男童持美工刀追砍同學事件，未有人員受傷。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市1所國小在中捷隨機砍人事件隔天，傳出1名男童持美工刀追砍其他學生，所幸無人受傷。校方表示，該名男童較易有情緒波動，上月22日游泳課時，與同學有口角，過程中情緒失控，追著班上4名同學跑，目前正積極予以輔導。台中市教育局表示，已要求校方每日學生上學進教室前進行安全檢查，目前學生配合情況良好。

據了解，本起事件發生於5月22日，前一天才發生中捷洪姓男子持3把刀隨機砍人事件，台中市民人心惶惶，結果隔一天該校即發生1名男童持美工刀追砍同學，不少學生、家長都受到驚嚇，造成部分家長想讓孩子轉學。

校方表示，該生常有情緒波動的情況，曾發生辱罵三字經、翻桌子、摔東西、撕課本等情，但都沒有明顯傷害別人的行為；上月22日當天是游泳課，該生與朋友發生摩擦，情緒再次失控，追著班上同學跑，其他學生說該生手上有美工刀，不過老師接近時未看見該生持刀，而是將美工刀插在腰間。

校方說，當時由輔導老師將該生帶到輔導室，保護其他同學安全、也讓該生冷靜，後續通知4名被追嚇學生的家長到校，家長則通報警方到場處理，經雙方至校長室溝通協調，已在警方面前達成和解。

外傳該生家長是黑道，對此，校方指出，由於該生曾發生多次情緒失控，所以跟該生家長接觸過2、3次，該名家長可能覺得校方針對該生，態度不是很客氣，不過校方僅是陳述事實，對該生的情況據實以告，家長了解情形後也比較能接受，並不了解家長的背景。

▲▼事件後校方發出2封「給家長的一封信」，說明美工刀事件處理過程，以及相關處置。圖為校方提供的電子檔。（圖／校方提供）

教育局表示，台中市某國小於5月22日發生學生身上攜有美工刀與部分同學發生衝突事件，所幸無人受傷。校方隨即進行校安通報，教育局進一步入校訪視做個案協助，要求學校依規定處理，如果學生發生暴力行為且有自傷、傷人行為時，請學校啟動戒護就醫等機制，教育局也結合社政及衛政資源，協助輔導案生及家長。

此外，教育局督促學校及學生輔導諮商中心，持續進行個案輔導工作並規劃班級輔導，教導班級學生如何避免與同學發生衝突；學校也依校內訂定之教師輔導與管教學生辦法注意事項，每日上學進教室前進行安全檢查，目前學生配合情況良好。