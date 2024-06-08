南韓智庫建議女性提早一年入學　挽救低生育率！挨轟荒謬又歧視

▲南韓智庫提議讓女性提前一年入學，理由是可以增加異性之間的吸引力，有助提高生育率，研究報告遭到民眾抨擊。（示意圖／視覺中國）

記這張寧倢／綜合外電報導

近日，南韓一家政府智庫提出的政策建議引發巨大爭議。研究報告稱，為了解決南韓的低出生率與勞動力不足的問題，提議讓女性提前一年入學，因為男性發育速度比女性更慢，此舉將有助於日後適婚年齡時提高男女之間的吸引力。南韓許多民眾對此反感並留言怒批「太荒謬」。

綜合英國《衛報》與韓媒報導，韓國租稅財政研究院（Korea Institute of Public Finance）近日在定期刊物中發表一份研究委員的報告書，題為「關於應對勞動人口比例減少的財政政策方向建議」，結果引發大量批評，官網提供民眾問答的頁面至少上傳了48篇批評的文章。

報告內容提到，由於男性的發育速度較慢，為了鼓勵異性交往，提議可以讓女性比男性提前一年入學，如此一來，等到適婚年齡時，可能有助於男女之間更能感受到彼此的魅力。

除了提前女性入學，報告還建議讓老年人移民至物價較低、氣候溫和的國家，以減少對國內勞動人口的壓力，並增加勞動力人口占比。然而，這一建議同樣遭到批評，被認為是在歧視老年人。

許多南韓民眾批評這些提議和這名研究員實在太「荒謬」和「令人作嘔」，分明是將女性和老年人當作解決生育率問題的工具。有人要求對這名研究員進行處分，甚至有人怒嗆研究員才是最該移民的人。部分留言稱，「看好了，這就是厭惡女性，厭惡老人」、「這種研究機構還領我繳的稅金，真是令人感到震驚與冤枉」。

報導補充，南韓為全球生育率最低的國家，平均每名女性生育0.72名子女。首爾市當局和南韓中央政府都在考慮各種解決措施，包括提供經濟獎勵和引進外籍家務勞工來減輕職業女性的壓力，然而，高昂的養育和教育成本，以及房價大多難以負擔，使得南韓許多年輕夫婦對生兒育女望之卻步。