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台鐵公司化半年營收132億、獎金翻倍　杜微：因地震準點率沒上升

▲▼台鐵成立137周年，今日舉辦慶祝大會，上百人與會現場熱絡。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲台鐵成立137周年，上百人參加慶祝大會。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年是台鐵成立137周年，元旦掛牌公司也滿半年，台鐵公司董事長杜微今（7日）指出，今年1到5月收入132.25億元，比起去年同期增加6.18億元，成長約5%，且增撥23億職福金，春節及端午節慶獎金較去年增加3倍，但因0403地震影響，準點率沒上升，今年仍以準點率97%為目標。

台鐵公司今日舉辦台鐵137周慶祝大會，交通部政務次長伍勝園現身到場，以及與台鐵締結友好關係的10餘家日本鐵道公司代表、國內軌道業者均與會參加，還有志工、表揚績優人員，現場氣氛熱絡。

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杜微致詞表示，今年1月1日公司正式掛牌，外界對台鐵很大期許，到今天已經半年，「我們做得還不錯」，1到5月實績淨收入132.25億，比去年增加6.18億元，成長約5%，包含本業跟副業都有增加。在支出部分比照預算減資1.81億元，等於撙節1.81億元，從財務預測，他對2026年現金流轉正、2028年會計帳轉虧為盈更具信心，

杜微指出，今年1到5月平均每日疏運旅客65.8萬人次，比疫情前2019年還要多，比起去年成長11.7%。城際運輸每天提供2570餘萬座位公里數、區間則有2586萬座位公里數，超過5千多萬，創下台鐵經營史上新高紀錄。台鐵TPASS 旅次超過4200萬，社福卡旅客也超過1千萬人次，高雄市社福卡在5月加入。

▲▼台鐵公司董事長杜微出席鐵路137周年慶祝大會 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲台鐵公司董事長杜微出席鐵路137周年慶祝大會 。（圖／記者蔡亞樺攝）

準點率方面，杜微說，因為0403地震影響，安全第一，他通令嚴格執行路段沒完全整修就是慢駛，不可拿安全開玩笑，因此基於該因素準點率沒上升，目前多處仍是慢駛區間，現在還在搶修，預計7月恢復常速；若排除地震，準點率來到98%，今年準點率97%為目標。

杜微說，今年初優退屆退人數較多，但新的從業人員4月陸續報到，目前員工1萬5439人。今年下半年將針對特殊技術管理人員、司機員及少部分缺額，再度辦理招募，人力絕對會重視並補足。

他還說，員工福利今年初獲上級同意，增撥23億職福金，今年春節、端午假期禮金比去年成長3倍，將持續改善工作環境與舉辦各項活動。台鐵公司補充，今年春節獎金從原本2千提高到6千元，端午獎金1千元提升為3千元。

杜微提到，今年有4個資產開發案推出，完成後將有超過160億資產的進帳，加上台北車站隔壁雙子星大樓、南港調車場連續壁鋼構等都有實施者進行，預估2028年、2029年還會有1600億資產的進帳，讓台鐵更永續發展。

杜微說，去年營運的潮州機廠觀光園區，到目前已有60萬旅客量，今年苗栗火車頭園區也會開幕，預估每年20至30萬人潮，10月觀光列車山嵐、海風號陸續上線。他強調，台鐵作為唯一的環島路網鐵道公司，以安全為前提，加強各項營運跟服務，落實永續經營跟幸福企業。

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