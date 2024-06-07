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「開運午時水」沒艾草加白花油仍可除穢　廖大乙提醒：別嘿咻

▲▼ 午時水使用說明書來了！半桶變1桶轉運最威　沒艾草換滴這小物照樣除穢氣　　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲午時水換滴白花油照樣除穢氣。（示意圖／記者翁伊森翻攝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記者翁伊森／嘉義報導

端午節俗諺「午時水飲一嘴，卡贏補藥吃三冬」，強正陽日正午能量最旺，民俗專家廖大乙也給出「使用說明書」，建議中午11時至1時取水半桶「見天」15分鐘以上，如逢下雨滿成1桶則更好，裝瓶放桌底右下角能招財轉運；家中如果沒艾草、菖蒲，也可滴2滴白花油替代，噴灑淨屋除穢氣。

▲▼ 午時水使用說明書來了！半桶變1桶轉運最威　沒艾草換滴這小物照樣除穢氣　　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲端午節吃肉粽也有人藉由午時水轉運除穢氣。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

民俗專家廖大乙指出，端午節又稱正陽日，是一年之中陽氣最旺的日子，也是招財解厄的最佳時刻，台語俗諺「午時洗目睭，金到若烏鶖」、「洗午時水，不肥亦水(美)」就是在敘述取井打午時水的妙效，不過現代古井少，處處都是自來水，掌握好使用說明書，也能有同樣效果。

▲▼ 午時水使用說明書來了！半桶變1桶轉運最威　沒艾草換滴這小物照樣除穢氣　　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民俗專家廖大乙說明午時水 。（圖／記者翁伊森翻攝）

廖大乙表示，建議在午時11時15分至12時50分，取水半桶放在屋外「見天」至少15分鐘，便可擁有午時水，如果遇到雨天，就自然滿成一桶，能量更旺、效果更佳。可裝入寶特瓶，在瓶身貼上10圓大小的紅紙，放在財位或是辦公桌、書桌底下右側，可招財、轉運、引貴人。

廖大乙說，端午正陽也是五毒日，蚊蟲、毒物傾巢而出，傳統會在門口插艾草、菖蒲避邪，他則建議可將其浸在午時水中，先開啟門窗通風，隨枝葉揮灑淨屋除穢氣。如果沒有艾草等物，也可在午時水中滴個幾滴檜木精油或是白花油代替，裝瓶噴霧，同樣有趨吉避凶效果。

至於端午禁忌，廖大乙認為「千萬別有人與人的連結」，尤其生肖龍、狗、牛、羊者於龍年犯太歲，磁場最弱、無災必有厄，更是碰不得。還有端午最好別穿黑色系衣服，換裝白色、金黃色迎接最盛陽氣，有助運勢，一掃半年來的不如意。

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