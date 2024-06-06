宜蘭驚爆槍擊案！5煞闖民宅持霰彈槍射傷屋主　4聲押1交保

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭員山鄉蘭城路某民宅，5日清晨6時許驚傳債務糾紛槍擊案，鄧姓男子胸口疑遭霰彈槍射擊，幸子彈未貫穿，無生命危險。檢方向法院聲請羈押禁見涉闖入開槍的主嫌陳姓男子等4人，另一黃姓共犯4萬元交保。警方並起獲霰彈槍1把、手槍3把、彈夾5個、霰彈及手槍子彈26顆。

▲宜蘭驚爆債務糾紛槍擊案，警方壓制逮涉案5人，起出作案的霰彈槍1把、手槍3把與子彈等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣警局5日清晨接獲報案，員山鄉蘭城路一民宅發生糾紛，疑有歹徒持刀、槍犯案。警方趕至現場，發現屋內鄧姓男子（35歲）胸口疑似槍傷，送醫後確認胸口有金屬顆粒，疑遭霰彈槍射擊。鄧男表示不認識對方，卻遭持槍硬闖並射擊。警方認為案情不單純，隨即成立專案小組積極偵辦。

警方調閱上千支監視器鏡頭，立即鎖定主嫌陳姓男子（50歲）、藍姓男子（42歲）等4人涉有重嫌。由於歹徒公然開槍傷人，專案小組不敢大意，火速報請宜蘭地方檢察署檢察官指揮偵辦，並動員上百名員警荷槍實彈，兵分多路展開追緝。

陳嫌等人為逃避追緝，多次換車、變裝甚至改搭乘計程車逃逸，但均難逃宜蘭警方法眼。專案小組在宜蘭縣五結鄉某中古車行，掌握主嫌陳、藍2人行蹤，經攻堅逮捕2人並從車底取出作案槍枝霰彈槍1把、彈夾2個、霰彈子彈2顆。

專案小組更進一步掌握32歲俞姓男子、32歲謝姓男子2人已攜械逃往花蓮縣新城鄉地區。專案小組啟動「東海岸聯盟」聯防機制，通報花蓮縣警局協助攔查。花蓮警方接獲通報後，動員包括刑警大隊、新城分局及特勤霹靂小組幹員等30名精兵，火速前往協助攔查。在宜、花警方通力合作下，果然在花蓮縣新城鄉一處民宅內，一舉攻堅逮捕俞、謝2人，並取出作案手槍3把及子彈24顆。

另專案小組於5日15時許在宜蘭縣礁溪地區逮捕第5名共犯黃男（44歲）。全案共計查獲犯嫌5名，起獲霰彈槍1把、手槍3把、彈夾5個、霰彈及手槍子彈26顆。訊後依違反刑法殺人罪及槍砲彈藥管制條例，移送偵辦，宜蘭地檢署向法院聲請羈押禁見陳姓男子等4人，宜蘭地院6日下午將開羈押庭。另一黃姓共犯4萬元交保。